מה עושים המוזיקאים כשאין חתונות? אבי ריימי ויאיר בודנר על הקיץ הלוהט שמתבשל באולפנים

בימי ספירת העומר, כשעולם האירועים נכנס להקפאה, המעבדים והנגנים עוברים למתקפה בתוך האולפנים | אבי ריימי ויאיר בודנר מספרים על ההצלחה של "ידיד נפש", התופעה של סיומי מסכת כדי לשמוע מוזיקה, וההפתעות הבלתי צפויות שמחכות לנו בקיץ הקרוב (דבר השבוע)

עבור רובנו, ימי ספירת העומר הם זמן של שקט, תקופה שבה הכלים דוממים והרמקולים נשארים במחסן. אבל עבור מי שנמצאים מאחורי הקלעים של תעשיית המוזיקה היהודית, מדובר בתקופה העמוסה והקריטית ביותר בשנה. בראיון מיוחד ל"דבר השבוע" בהגשת ישראל מאיר ומשה מנס הגיעו צמד היוצרים והמוזיקאים אבי ריימי ויאיר בודנר לספר על ה"אסקפיזם" של האולפנים ועל מה שמתבשל לקראת עונת הקיץ.

כשעולם החתונות עוצר – האולפנים נדלקים

בעוד שבימי השגרה יאיר בודנר חורש את אולמות השמחות ומשמח חתנים וכלות מדי ערב, בימי העומר התמונה משתנה. "בעולם החתונות האירועים פחות עובדים כרגע," מספר בודנר. "זה זמן לצאת עם האישה לנופש קצר, אבל בעיקר לעבוד באולפן ולהכין חומרים חדשים לעונה הבאה".

עבור אבי ריימי, שנמצא עמוק בתוך עולם העיבודים וההפקה, האולפן הופך בימים אלו למוקד רעש חיובי. "האולפן עכשיו מפוצץ," הוא חושף. "הרבה זמרים מנצלים את העובדה שאין להם הופעות ופשוט 'רצים' לאולפנים. אנחנו עובדים מהבוקר עד הערב כדי להספיק כמה שיותר חומרים מעניינים לעונת הקיץ".

סיומי מסכת: "מי שסיים – שישמח"

המנחה ישראל מאיר העלה נקודה שמעסיקה רבים במגזר: התופעה של עריכת סיומי מסכת בימי העומר רק כדי להתיר שמיעת או אכילת בשר.

"אני לא פוסק הלכה," מבהיר אחד מהם, "אבל מי שיצא לו סיום בתאריכים האלה – לפי ההלכה מותר לעשות מוזיקה. אם בן אדם באמת סיים מסכת, אז שיעשה סיום ושישמח. יש כאלה שמסיימים מסכתות ענק כמו בבא בתרא, ויש כאלה שמחפשים מסכתות קטנות יותר, אבל בסוף – שמחת התורה היא שמחה אמיתית".

הסיפור מאחורי "ממתק לשבת" והלהיט עם ביני לנדאו

אחד ההישגים הבולטים של הצמד בתקופה האחרונה הוא הפרויקט המצליח "ממתק לשבת". הלהיט האחרון ששוחרר לפני ספירת העומר, "ידיד נפש" בביצועו של ביני לנדאו, הפך מהר מאוד לפסקול בכל בית יהודי.

"להביא את ביני לנדאו הייתה סיעתא דשמיא מיוחדת," הם מספרים. "הוא איש עסוק מאוד עם המון הופעות, וברוך השם זה הצליח מעל למצופה. המטרה שלנו היא להביא מוזיקה מכל העולמות, בפשטות ובאותנטיות של פעם, בלי כל הטריקים והטראנסים של היום".
