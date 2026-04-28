אחרי סרטונים ויראליים ותחזיות ממוקדות שסימנו את השבת האחרונה כרגע השיא, המזרח התיכון התעורר לישבוע שקט יחסי. בראיון לתוכנית דבר ראשון בהגשת משה מנס מבהיר העיתונאי טל שנהב בחיוך. "לטראמפ יש לשון חלקה, אבל מעבר לרמה הטקטית – האם זה קרה בשבת או יקרה מחר – צריך להסתכל על ה'זום אאוט'".

לפי שנהב, התמונה הכוללת מראה שטראמפ עדיין רחוק מהשגת היעדים שלו. האורניום המועשר עדיין חפור עמוק באדמת איראן, והנשיא האמריקאי זקוק ל"הישג מזומן" שהוא יכול להביא הביתה לבוחר במישיגן או באוהיו.

זה הכל בגלל מחיר הדלק

האסטרטגיה של טראמפ, כך מתברר, לא התחילה אתמול. כבר בשנות ה-80 הוא סימן את המטרה: האי חארק. שנהב מסביר כי בעוד שהאמריקאי הממוצע לא מתעורר בלילה בגלל סרכזות גרעיניות, הוא בהחלט מתעורר כשהוא רואה את המחיר בתחנת הדלק.

"טראמפ מבצע מצור ימי הלכה למעשה," אומר שנהב. "הוא מונע מהאיראנים לייצא נפט, מקור ההכנסה העיקרי של המשטר. נוצר מצב שבו מכליות נפט שיוצאות לא יכולות לחזור, ושטח האחסון הצף הולך ונגמר. בקרוב איראן תצטרך פשוט להפסיק להפיק נפט. זה חנק כלכלי בשידור חי".

למה לעצור עכשיו? (רמז: האותיות הקטנות של החוק)

רבים תהו למה המבצע הצבאי נעצר או "קפא". שנהב מספק שני הסברים מרכזיים:

מגבלת ה-60 יום: לנשיא ארה"ב יש מכסה של 60 יום לפעול צבאית ללא אישור הסנאט. הפסקת האש הנוכחית היא למעשה "אסקפיזם חוקי" – היא מאפשרת לטראמפ לאפס את השעון, להגדיר את המבצע מחדש ולצאת לעוד חודשיים של פעילות מבלי להסתבך בגבעת הקפיטול. שינוי בנק המטרות: "אי אפשר להפיל משטר מהאוויר," קובע שנהב. אחרי שרוב המטרות הצבאיות הושמדו, הצבא האמריקאי זקוק לזמן כדי להזיז כוחות ולהתכונן ליעדים הבאים: תשתיות אזרחיות, גשרים, בנקים ומוקדי כוח של משמרות המהפכה.

המספרים שלא משקרים: 30,000 לוחמי מרינס

למי שחושב שמדובר רק באיומים בטוויטר, שנהב מציע להסתכל על המכ"מים. "אני גר באזור נתב"ג ורואה את הכמויות בעיניים. מטוסים על מטוסים, מתדלקים וציוד".

הנתונים מרשימים: לראשונה מאז 2003, שלוש נושאות מטוסים אמריקאיות נמצאות כאן בו-זמנית. על כל אחת מהן כ-5,000 לוחמים, וביחד עם הכוחות בבסיס אל-עודייד ובבסיסים נוספים, מדובר בלמעלה מ-30 אלף לוחמי מרינס. "הוא לא הזיז את החיילים האלה על לוח השחמט כדי להחזיר אותם הביתה ולשחק בגולות," הוא קובע.

השלב הבא: שילוב של "הארדוור" ו"סופטוור"

מה מחכה לנו בהמשך? שנהב מעריך שנראה שילוב כוחות:

פעולות צבאיות קשיחות של המרינס ונושאות המטוסים. פעולות "רכות" יותר של ה-CIA והמוסד מהקרקע. מהלך קרקעי: לאו דווקא כיבוש מלא, אלא תפיסת אזורים אסטרטגיים ומסירתם למיליציות מקומיות או כוחות שהמוסד גייס, כדי להחליף את הכתר ביום שאחרי נפילת המשטר.

דד-ליין בצל המונדיאל

לסיום, שנהב מזכיר גורם מפתיע: המונדיאל. ארה"ב עומדת לארח את אירוע הספורט הגדול בעולם בעוד חודשים ספורים. טראמפ, כאיש עסקים ושואו-מן, לא רוצה שהשיח העולמי בזמן התיירות והמשחקים יהיה על מלחמה במזרח התיכון. הוא רוצה להגיע לשם אחרי ההישג, כשהוא כבר במקום אחר.

"יש לו פגישה עם נשיא סין שי ג'ינפינג בעוד פחות מחודש. הוא ירצה להגיע אליה עם הישג ביד," מסכם שנהב. "להערכתי, בעוד שבוע – אם לא יקרה משהו חריג – אנחנו כבר נהיה במציאות אחרת לגמרי".

השורה התחתונה: המטוסים באוויר, המרינס בנחיתה, והשעון של טראמפ מתקתק. השבת אולי עברה בשקט, אבל הדרמה הגדולה באמת עוד לפנינו.