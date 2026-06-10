טראמפ: "נתקוף את איראן חזק מאוד היום" | טהרן: "אנחנו מוכנים"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (רביעי), בשעות אחר הצהרים, כי "אנחנו הולכים לתקוף את איראן חזק מאוד היום". טראמפ הוסיף כי "הכנו אותם אתמול ונכה אותם שוב היום, הם חייבים לחתום על עסקה".

חבר הפרלמנט האיראני הבולט, אבראהים רזאא'י, המשמש כדובר הוועדה המשפיעה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ של המג'לס, הגיב לאיומים בחידוש המלחמה וכתב בציוץ קצר בפרסית כי "אנחנו מוכנים יותר מבעבר".

רזאא'י נחשב לאחד הקולות הקיצוניים והמקורבים ביותר למשמרות המהפכה. הוא משמש כיום כפיה הרשמי של הוועדה הפרלמנטרית הרגישה, ודבריו משקפים לרוב את הלך הרוח הרדיקלי בצמרת ההנהגה האיראנית המבקשת להפגין מוכנות צבאית לכל תרחיש או עימות אזורי.

מוקדם יותר היום אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשיחה עם נריה קראוס כתבת חדשות 13 שאפשרות של "תקיפות אמריקניות נוספות באיראן הן אופציה ממשית". כמו כן טראמפ הבהיר בריאיון לפוקס ניוז כי המטרות הפוטנציאליות כוללות תחנות כוח וגשרים במדינה.

ברשת החברתית טרות' כתב הנשיא: "לקח להם יותר מדי זמן כדי לנהל משא ומתן על הסכם שהיה יכול להיות מצוין עבורם - ועכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר!".

"הצבא של איראן", הוסיף הנשיא: "הוא בלגן מוחלט ומוחלט. חלקים גדולים ממנו, כמו חיל הים וחיל האוויר, כבר אינם קיימים למעשה, כי הם הובסו לחלוטין. איראן היא המון דיבורים והרבה פחות מעשים. הבריון של המזרח התיכון מת!".