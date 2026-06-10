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טראמפ: "נתקוף את איראן חזק מאוד היום" | טהרן: "אנחנו מוכנים"

נשיא ארצות הברית הבהיר בשיחה עם חדשות 13 כי אפשרות של תקיפות נוספות באיראן היא ממשית | בכיר איראני איים בפוסט קצר של ארבע מילים: "אנחנו מוכנים יותר מבעבר" | ההתפתחויות והאפשרות לחידוש המלחמה (צבא וביטחון)

5תגובות
מטוסי קרב, אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (רביעי), בשעות אחר הצהרים, כי "אנחנו הולכים לתקוף את חזק מאוד היום". הוסיף כי "הכנו אותם אתמול ונכה אותם שוב היום, הם חייבים לחתום על עסקה".

חבר הפרלמנט האיראני הבולט, אבראהים רזאא'י, המשמש כדובר הוועדה המשפיעה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ של המג'לס, הגיב לאיומים בחידוש המלחמה וכתב בציוץ קצר בפרסית כי "אנחנו מוכנים יותר מבעבר".

רזאא'י נחשב לאחד הקולות הקיצוניים והמקורבים ביותר למשמרות המהפכה. הוא משמש כיום כפיה הרשמי של הוועדה הפרלמנטרית הרגישה, ודבריו משקפים לרוב את הלך הרוח הרדיקלי בצמרת ההנהגה האיראנית המבקשת להפגין מוכנות צבאית לכל תרחיש או עימות אזורי.

מוקדם יותר היום אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשיחה עם נריה קראוס כתבת חדשות 13 שאפשרות של "תקיפות אמריקניות נוספות באיראן הן אופציה ממשית". כמו כן טראמפ הבהיר בריאיון לפוקס ניוז כי המטרות הפוטנציאליות כוללות תחנות כוח וגשרים במדינה.

ברשת החברתית טרות' כתב הנשיא: "לקח להם יותר מדי זמן כדי לנהל משא ומתן על הסכם שהיה יכול להיות מצוין עבורם - ועכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר!".

"הצבא של איראן", הוסיף הנשיא: "הוא בלגן מוחלט ומוחלט. חלקים גדולים ממנו, כמו חיל הים וחיל האוויר, כבר אינם קיימים למעשה, כי הם הובסו לחלוטין. איראן היא המון דיבורים והרבה פחות מעשים. הבריון של המזרח התיכון מת!".

איראןדונלד טראמפ

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5
דייי כבר שיגעתםםםםם את השכלללללל
נעה
4
מי שתוקף לא מדבר מי שרק מדבר גם לדבר לא יודע ,בלה בלה בלה
גק'י
3
תוצאות התקיפה: בטהראן הושמד כליל תמרור עצור, באיספהאן שלושה פרחים קיפדו את חייהם, בנתנז נמחק כליל מעבר חציה. אכן תוצאות קשות
מיכל
2
מי שמדבר יותר מידי לא עושה כלום בסוף
מירב
1
טראמפ דמנסי מדבר שטויות חלש ופוחד מעצמו, הוא לא יצא לשום מילחמה, כולו דיבורים, עוד תתגעגעו להסכם שאני עשיתי עם האיראנים
אובמה

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