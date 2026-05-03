הטעות שעשה נתניהו בחדר כושר | השיח ההלכתי נגמר בפגיעה חמורה

שלום וברוכים הבאים לתוכנית דבר ראשון בהגשת משה מנס וישראל מאיר והיום עם בשורות קשות מארבע תאונות דרכים קטלניות ברחבי הארץ.

נדון בזעזוע במודיעין עילית בעקבות מעצרו של אסיר משוחרר בחשד לתקיפת קטין בתוך בית כנסת ונבין מה גורם לטראמפ להוציא אלפי חיילים מגרמניה ולטלטל את אירופה. עוד בתוכנית המהפך המטורף של מזג האוויר רגע לפני המדורות של ל"ג בעומר אזהרת המסע המטרידה ליפן והסוד המקצועי מאחורי סרטון האימון של ראש הממשלה נתניהו שהסעירה את הרשת.

ובהרחבה:

- יום דמים בכבישים. זה התחיל בשעה שתיים בלילה עם שני הרוגים בתאונה קשה בראשון לציון. הבוקר, חייל צה"ל נהרג בכביש שישים בבנימין לאחר שנפגע מרכב שנגנב על ידי פלסטיני, ולפני זמן קצר התבשרנו על הרוג נוסף בתאונה בכביש הערבה בדרך לאילת. ארבעה הרוגים ביום אחד.

- המשטרה הגישה היום הצהרת תובע נגד תושב מודיעין עילית, אסיר משוחרר, בחשד שתקף באכזריות קטין בשירותי בית כנסת בעיר. על פי החשד, החשוד רכש את אמונו של הילד באמצעות שיח הלכתי, וזאת למרות שהיה תחת תנאי פיקוח מחמירים של יחידת 'צור' שאסרו עליו כניסה לבתי כנסת בשל עברו הפלילי. מעצרו הוארך עד מחר, אז יוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

- בזירה הבינלאומית, המתיחות בין וושינגטון לברלין בשיא חדש. הנשיא טראמפ הורה על הוצאת חמשת אלפים חיילים אמריקנים מגרמניה – צעד שנתפס כנקמה ישירה בקנצלר פרידריך מרץ, שתקף את מדיניותו של טראמפ מול איראן. באירופה חוששים שהחלשת הנוכחות האמריקנית תעודד תוקפנות רוסית, אך בגרמניה מבהירים כי עליהם לקחת יותר אחריות על ביטחונם.

- מה נסגר עם המתווים? איך זה שרק ברגע האחרון מחליטים? מה זה? נזקים של מליונים ועוגמת נפש מטורפת. האם זה קורה רק בגלל שמדובר בחרדים?

- מזג האוויר השתגע. - אם תכננתם מנגל לל"ג בעומר, כדאי שתצטיידו במעיל. השרב הכבד נשבר היום עם חדירת אוויר קריר. החל מהערב ירדו הטמפרטורות במידה ניכרת, גשם מקומי ירד בצפון ובמרכז, ואפילו שלג צפוי בפסגת החרמון. מחר יהיה קר מהרגיל לעונה עם רוחות חזקות ברוב חלקי הארץ.

- אזהרה חריגה פורסמה היום גם למטיילים ביפן, שנחשבת בדרך כלל ליעד בטוח. תיירים מדווחים על תופעה מדאיגה באזורי הבילוי של טוקיו: משקאות מסוממים בברים שגורמים לאובדן הכרה. התיירים מתעוררים שעות לאחר מכן עם חיובי ענק בכרטיסי האשראי, במקרה אחד דווח על חיוב של ששת אלפים פאונד בתוך לילה אחד.

- קטע AI מדהים מהדף היומי של הרב אלי סטפנסקי, שמסביר בדרכו הייחודית את המושג "כל העומד לזרוק, כזרוק דמי" שווה צפיה ושווה לקבוע עיתים ללימוד הדף היומי!

- ולסיום, סרטון של נתניהו מתאמן בחדר כושר הפך לוויראלי, אז מה הוא בדיוק עושה שם? מדריך הכושר משה מנס מסבירים שנתניהו מבצע פשיטת מרפקים בפולי עליון. התרגיל הזה עובד על שריר הטרייספס, השריר התלת-ראשי שמהווה שבעים אחוזים מנפח הזרוע. נראה שראש הממשלה עובד על השריר האחורי, רק שיש משהו אחד שהוא לא עושה נכון.

שמדברים על זרועות חזקות, רובנו חושבים מיד על ה'בייספס' – השריר הדו-ראשי הקדמי. אבל האמת היא, שאם אתם רוצים זרועות מרשימות וחזקות באמת, כדאי שתפנו את המבט לאחור.

השריר התלת-ראשי, או ה'טרייספס', הוא המלך האמיתי של הזרוע העליונה. הוא מהווה לא פחות מ-70% מנפח הזרוע שלכם, מה שאומר שהוא גדול כמעט פי שניים מהשריר הדו-ראשי המפורסם. בזמן שהבייספס אחראי על הכפיפה, הטרייספס הוא השריר ה'אגוניסט' – המניע הראשי – בכל תנועת פשיטה ויישור של המרפק.