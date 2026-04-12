נזדכך בייסורים: ר' שמואל מדר ז"ל הלך לעולמו

ערב השבת האחרונה בקרית גת היה ספוג בצער ובכאב, כאשר התפשטה הבשורה הקשה על פטירתו של ר' שמואל מדר ז"ל. דמות אהובה ויקרה, שנשא את סבלו וייסוריו בדומיה, והותיר אחריו משפחה מפוארת של אוהבי תורה ואנשי מעשה המקורבים לגדולי הדור.
ייסורים של אהבה: פטירת אביו של נאמן בית ראש הישיבה
ר' שמואל מדר ז"ל היה ידוע בקרית גת כאדם יקר ונוח לבריות, אשר בשנים האחרונות נזדכך בייסורים קשים ומרים אותם קיבל באהבה ובאמונה.
מותו הותיר חלל עצום בקרב מכריו הרבים ובקרב בני משפחתו, ובראשם בנו, הרב רון מדר, המוכר לכל כנאמן ביתו המסור של ראש הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, נשיא וראש ישיבת אור החיים.
מסע הלוויה יצא בצהרי יום שישי האחרון מבית העלמין בקרית גת שהסתיים רגעים ספורים לפני כניסת השבת, המנוח הותיר אחריו מורשת של יראת שמיים בדרך ישראל סבא.
0 תגובות