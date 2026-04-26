ברוך דיין האמת: בליל שבת קודש האחרון הלכה לעולמה בשיבה טובה האישה החשובה מרת חיה רחל כץ ע"ה, שורדת שואה שהקימה עולם מלא של תורה וחסד, והיא בת 98 בפטירתה.

המנוחה ע"ה אלמנתו של הרה"ח ר' סיני יהודה כץ ז"ל, מחשובי חסידי באבוב בבת ים, הייתה דמות מופת של יראת שמיים טהורה ואצילות נפש. מכריה מספרים על אישה אשר נודעה במידותיה הנאצלות ובזהירותה המופלגת בלשון הרע. מעולם לא רבה עם איש, וחיה את חייה מתוך נועם הליכות, עין טובה והארת פנים מיוחדת לכל אדם.

בתקופת השואה האיומה עברה את התופת, אך בנחישות יהודית זכתה להקים דורות ישרים ומבורכים. עד רגעיה האחרונים ממש נותרה צלולה בדעתה.

לפני כשמונה חודשים בלבד חוותה טרגדיה קשה כאשר שיכלה את בנה, הרה"ח ר' שלום שכנא כץ ז"ל, מחשובי חסידי באבוב בבת ים, שנפטר לאחר התמודדות עם המחלה הקשה. היא קיבלה את הדין באמונה וביטחון.

היא הותירה אחריה דור ישרים מבורך הממשיך בדרך התורה והחסידות: בנה, הרב בן יעקב מאנטוורפן, נכדים ונינים הממשיכים את מורשתה המופלאה.

מסע הלוויה ייצא היום (ראשון) בשעה 12:30 מבית המדרש של חסידי באבוב ברחוב חזון איש בבני ברק, לעבר בית החיים ויז'ניץ בעיר, שם תיטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.