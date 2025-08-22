נפטר בדיוק בזמן בו הקפיד להתכונן לשבת: הרב שלום שכנא כץ ז"ל

בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של האי ותיק וחסיד, הרה"ח ר' שלום שכנא כץ ז"ל, שהשיב את נשמתו הטהורה לבוראה. המנוח, שהיה מזקני חסידי באבוב ודמות הוד מוכרת בקריה החסידית בבת ים, הלך לעולמו בגיל 72 לאחר מחלה קשה.

ר' שלום שכנא ז"ל נולד לאביו, הרה"ח ר' סיני יהודה ז"ל. בצעירותו התקרב לאדמו"ר הרה"ק בעל ה'דברי שלמה' מבאבוב זי"ע, אשר הטביע בו חותם עמוק.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו תחי', בת הרה"ח ר' אליעזר הרשקוביץ ז"ל, מזקני חשובי חסידי צאנז.

עם יסוד השיכון החסידי בבת ים ע"י מורו ורבו הרה"ק מבאבוב זי"ע, עקר משכנו לשם, והיה מראשוני התושבים, מכריו מבכים מרה על פטירתו, ומציינים שהיה יהודי ירא שמים, דקדק על קלה כבחמורה.

המנוח הצטיין במיוחד בשמירת השבת. היה מקבל את פני השבת כבר מחצות היום, ודקדק שלא לעסוק במלאכת חול. את התפילה הוא הקדים לשעות רבות לפני כניסת השבת, והיה מהמאחרים לצאת ממנה, הרבה לאחר זמן רבנו תם. במקרה מיוחד של השגחה פרטית, הוא יזכה להיטמן דקות ספורות לפני כניסת השבת, כדי לקבל את פניה יחד עם כל הצדיקים בגן עדן.

במשך למעלה משלושים שנה, הוא ייסד וניהל במסירות את סעודות מלווה המלכה בבית המדרש של חסידי באבוב בבת ים, כשהוא מביא מטעמים רבים כדי להרבות בכבוד הסעודה.

בני משפחתו מספרים על הקפדתו היתרה על שמירת הלשון. הוא הגה תדיר בספר 'חפץ חיים' והקפיד שלא תישמע בביתו לשון הרע או רכילות.

היום השיב נשמתו הזכה לבוראו, עטור במעשים טובים, בהותירו אחריו זרע ברך ה', בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

בניו: ר' ישראל, ר' חיים אהרן, ר' משה מרדכי, ר' זושא, ר' יצחק שלמה, ר' בנציון, ר' אלימלך.

חתניו: ר' אליעזר גרינבוים, ר' חיים מאיר גרוס, ר' חיים הופמן.

הלוויתו תצא היום בשעה 16:00 מבית המדרש הגדול של חסידי באבוב בבני ברק, בדרכה לבית החיים ויז'ניץ.

ת.נ.צ.ב.ה.