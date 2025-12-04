נתונים מפתיעים: 92 אחוז מהישראלים משתמשים בבינה מלאכותית

בזק פרסמה אתמול (רביעי) את דוח האינטרנט השנתי ל-2025, שבודק את הרגלי הגלישה והצריכה הדיגיטלית של הציבור הישראלי.

הדוח, שמבוסס על סקר שנערך בקרב 4,750 ישראלים בגילאי 13 ומעלה בשיתוף KANTAR ישראל, חושף את השינויים שהכניסה מהפכת הבינה המלאכותית לשגרת היום יום של אזרחי ישראל.

לפי הדוח, נפח הגלישה היומי הממוצע ללקוח בזק עלה בכ-83 אחוז תוך כחמש שנים - מ־11.1GB ב-2020, ל-20.3GB בשנת 2025.

בתוך שלוש שנים בלבד, 92 אחוז מהישראלים השתמשו לפחות בכלי AI אחד, גידול של כ-33 אחוז ביחס לשנת 2024. במלחמה מול גוגל הבינה המלאכותית מנצחת בפער: בשנה האחרונה 88 אחוז מהציבור הישראלי חיפשו מידע קודם כל באמצעות ה-AI.

ה-AI גם מוסיף לישראלים זמן מסך: 70 אחוז מהישראלים הגבירו זמן מסך ביחס לשנה שעברה, והם משתמשים במשך כ 1.5 שעות ביום בממוצע בכלי AI.

לגבי רמת האמון במידע המתקבל מהבינה המלאכותית, 44 אחוז מהישראלים מביעים חוסר אמון במידע, ולמעלה ממחצית מהציבור הישראלי (57 אחוז) אף פחות סומכים על המידע ברשתות החברתיות מאז כניסת ה-AI, מגמה שבאה לידי ביטוי ביתר שאת בקרב כ-70 אחוז מבני הנוער.

ביחס לשוק העבודה, קרוב למחצית מהעצמאים בישראל (46 אחוז) עובדים עם AI, וכ-18 אחוז משלמים עליו.

35 אחוז מהמשתמשים ב-AI רואים יתרון בגזרת חדשנות ופיתוח מוצרים, לעומת 16 אחוז בקרב העסקים שאינם משתמשים. 16 אחוז מהמשתמשים ב-AI דיווחו שרואים יתרון בהגדלת ההכנסות שלהם, לעומת ארבעה אחוזים בקרב עסקים שלא משתמשים ב-AI. כמעט מחצית מהמשתמשים בבינה מלאכותית בעסק (48 אחוז) אומרים שהצליחו להציע ללקוחות מוצר/שירות טוב יותר בזכות AI.

במבט-על על שוק העבודה, 57 אחוז סבורים שה-AI גורם לאנשים לאבד משרות, ו-55 אחוז מעריכים שמספר המשרות הכולל יצטמצם. מנגד, נרשמת דווקא אופטימיות מפתיעה לפיה 76 אחוז מאמינים שה-AI יוכל לעזור להם למצוא עבודה חדשה.