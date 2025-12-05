סקר: הציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה; גוש הימין מתחזק

מפלגת הציונות הדתית עוברת לראשונה מזה שבועות את אחוז החסימה ומקבלת ארבעה מנדטים בסקר השבועי של מעריב. הסקר נערך על ידי מכון לזר מחקרים בראשות דוקטור מנחם לזר בשיתוף Panel4All. לפי הממצאים, המפלגה מתחזקת במקביל להיחלשות מפלגת המילואימניקים, שיורדת ל־2.4 אחוזי תמיכה בלבד.

לפי הסקר, גוש הקואליציה עומד כעת על 53 מנדטים, עלייה של ארבעה מנדטים בהשוואה לסקר הקודם. גוש האופוזיציה שומר על כוחו עם 57 מנדטים, ויחד עם חד"ש תע"ל ורע"ם, שמקבלות עשרה מנדטים, נשמר פער משמעותי בין המחנות.

בבחינת תמונת המנדטים המלאה עולות התוצאות הבאות:

הליכוד 26

מפלגת בנט 22

ישראל ביתנו 9

הדמוקרטים 9

יש עתיד 9

עוצמה יהודית 8

ש"ס 8

ישר עם איזנקוט 8

יהדות התורה 7

חד"ש תע"ל 5

רע"ם 5

הציונות הדתית 4

המשיבים התבקשו להביע עמדה לגבי האפשרות להעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו. 38 אחוזים תמכו בחנינה ללא תמורה, ו-27 אחוזים תמכו רק אם תותנה בהודאה באשמה ופרישה מהחיים הפוליטיים. 21 אחוזים התנגדו למהלך, ו-14 אחוזים השיבו כי אין להם דעה בנושא.

נוסף על כך, 45 אחוזים מהמשתתפים בסקר סבורים שיש לשלול את זכות ההצבעה מחייבי גיוס שאינם מתייצבים. 38 אחוזים מתנגדים להצעה, ו-17 אחוזים אינם מגובשים בדעתם.

הסקר התקיים בתאריכים שלושה עד ארבעה בדצמבר, והשתתפו בו חמש מאות משיבים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל, יהודים וערבים מגיל שמונה עשרה ומעלה. טעות הדגימה המרבית עומדת על 4.4 אחוזים.