סוף לחלטורות? זו המהפכה הצפויה בתחום המשכנתאות; "לא ייתכן"

עליית שלב משמעותית בדרך להסדרת תחום ייעוץ המשכנתאות בישראל: ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ דוד ביטן, קיימה היום (ב') דיון בהצעת החוק להסדרת העיסוק בייעוץ משכנתאות, ביוזמת חברי הכנסת יעקב אשר וולדימיר בליאק. החוק נועד להסדיר את התחום, לקבוע סטנדרטים מקצועיים ופיקוח על הענף - על רקע העובדה שכיום כל אדם יכול להציג את עצמו כיועץ משכנתאות ללא הכשרה או רישוי כלשהו.

על פי נתוני בנק ישראל, כ-60% מהלווים בישראל נעזרים ביועץ משכנתאות בעת לקיחת משכנתה. במהלך הדיון הביעו כלל הגורמים - חברי הכנסת, נציגי הממשלה, בנק ישראל ונציגי הענף - תמיכה רחבה בקידום החוק ובהשלמתו במהירות לקראת קריאה ראשונה.

"פגיעה בלקוחות בסכומים מאוד גבוהים"

נציגת המחלקה המשפטית בבנק ישראל, שרילי אבנר, הבהירה את עמדת הרגולטור: "אנו מאוד תומכים בהסדרה של תחום ייעוץ המשכנתאות. ראינו את הפגיעה בלקוחות ומדובר בהלוואות בסכומים מאוד גבוהים. ייעוץ לא מושכל, לא מקצועי ולא מוסדר יכול לגרום להפסדים של מאות אלפי שקלים".

דבריה משקפים את המציאות הקשה שבה משפחות רבות נפגעות מייעוץ לא מקצועי בהחלטה הכלכלית הגדולה ביותר בחייהן. כידוע, משכנתה היא התחייבות של עשרות שנים, וטעות בייעוץ עלולה לעלות למשפחה סכומים עצומים לאורך חיי ההלוואה.

התאחדות היועצים: "רגע משמעותי"

יו"ר התאחדות יועצי המשכנתאות, נופר יעקב, בירך על ההתקדמות: "זהו רגע משמעותי עבור ציבור הלווים בישראל ועבור ענף ייעוץ המשכנתאות כולו. כבר למעלה מעשור שהתאחדות יועצי המשכנתאות פועלת למען הציבור כדי להפוך את התחום למקצועי, מפוקח ואחראי יותר".

יעקב הדגיש את הבעייתיות הקיימת: "כיום כל אדם יכול להציג את עצמו כיועץ משכנתאות ללא הכשרה, ללא פיקוח וללא אחריות - מצב שפוגע בציבור ועלול לעלות למשפחות בישראל מאות אלפי שקלים. הסדרת התחום היא אינטרס ציבורי ראשון במעלה והיא תבטיח סטנדרט מקצועי שיגן על הלווים ויחזק את אמון הציבור בענף".