לפי גורמים בענף, מדובר בשינוי תפיסתי. אם בעבר רבים נטו “להקפיא מצב” בתקופות חירום, כיום מתחדדת ההבנה כי דווקא ההמתנה עלולה להחמיר את הבעיה.

“החוב לא נכנס למילואים ולא יוצא להפוגה”, אומר עו״ד יוסף ויצמן, בעלים של פירמת ענק בתחום ההוצאה לפועל והחדלות פירעון, המעסיקה עשרות עובדים. “מי שמחכה לסוף המלחמה מגלה בדרך כלל שהחוב תפח, נוספו ריביות, ולעיתים גם נפתחו הליכים שלא היו הכרחיים אם היו מטפלים בזמן”.

לדבריו, התקופה הנוכחית דווקא מייצרת הזדמנויות שלא קיימות בשגרה. “המערכת כולה מבינה את המציאות. בתי המשפט, הממונה על חדלות פירעון וגם הבנקים עצמם, נכונים היום ליותר גמישות. אני ממליץ לנצל את התקופה הזו ולהגיע להסדרים מפליגים, כאלה שבתקופות רגילות הרבה יותר קשה להשיג”, מסביר ויצמן, העומד בראש אחד המשרדים הפעילים והבולטים בתחום.

ויצמן מוסיף כי מדובר לא רק בתיאוריה, אלא בניסיון מצטבר מהשטח: “גם בתקופות מלחמה קודמות הצלחתי להגיע להסדרים מול בנקים עם הפחתות משמעותיות מאוד של החוב. זה קורה כשיש שילוב של תזמון נכון, הבנה של המערכת וניהול מו״מ מדויק”.

בבנקים אכן נרשמה בתקופה האחרונה מגמה של הקלות מסוימות ללקוחות שנפגעו מהמצב, בין אם בדחיית תשלומים, פריסות מחודשות או כניסה להסדרים. עם זאת, גורמים פיננסיים מדגישים כי ההקלות אינן אוטומטיות, ולעיתים דורשות פנייה יזומה וניהול נכון של המו״מ.

“מי שמגיע מוקדם, אנחנו יכולים לבנות עבורו מהלך נכון”, מסביר ויצמן. “זה ההבדל בין לנהל את האירוע לבין לרדוף אחרי בעיה שכבר יצאה משליטה. כשמטפלים בזמן, אפשר לעצור הליכי גבייה, להגן על נכסים ולהכניס את הלקוח למסלול שיקום אמיתי”. לדבריו, היתרון בגישה למשרד גדול ומנוסה הוא היכולת לנהל תיקים מורכבים במקביל, תוך שימוש בצוות מקצועי רחב.

בשטח, הקבוצות שנפגעות ביותר הן עסקים קטנים ובינוניים, לצד שכירים שחוו ירידה בהכנסות. חלקם כבר מתמודדים עם עיקולים והגבלות, אך רבים אחרים נמצאים בשלב מוקדם יותר, שבו עדיין ניתן לנהל את המצב באופן מבוקר.

“אני רואה אנשים טובים שמגיעים אליי ואומרים ‘נחכה קצת, נראה מה יהיה’. זו בדיוק הנקודה שבה אני אומר להם אל תחכו”, מוסיף ויצמן. “דווקא עכשיו, כשהמערכת גמישה יותר והבנקים פתוחים להסכמות, אפשר להשיג תוצאות טובות יותר. מי שיפעל עכשיו, ייצא מהמשבר הזה במקום אחר לגמרי”.

מעבר להיבטים הכלכליים, יש גם ממד אישי מובהק. חובות בלתי מטופלים, במיוחד בתקופה של חוסר ודאות ביטחונית, מייצרים לחץ נפשי כבד.

“ברגע שאדם נכנס להליך מסודר או להסדר נכון, משהו משתחרר”, אומר ויצמן. “הוא מבין שיש דרך, שיש פתרון. זו לא רק סוגיה משפטית, זו גם החזרת השליטה לחיים”. לדבריו, חלק בלתי נפרד מהעבודה הוא ללוות את הלקוח גם ברמה האישית, לצד הטיפול המשפטי.

למרות אי הוודאות, ההערכה היא כי בחודשים הקרובים תירשם עלייה נוספת בפניות להסדרת חובות, במיוחד אם הפגיעה הכלכלית תימשך. במקביל, גורמים בתחום ממליצים שלא להמתין לנקודת קיצון.

“המלחמה תיגמר, אבל השאלה היא באיזה מצב כלכלי תצא ממנה”, מסכם ויצמן. “מי שיבחר לטפל עכשיו, יוכל לפתוח דף חדש. מי שימתין, עלול לגלות שהמחיר כבר גבוה הרבה יותר”.

כך או כך, נראה כי עבור לא מעט ישראלים, ההחלטה לפעול דווקא עכשיו אינה רק צעד כלכלי, אלא מהלך אסטרטגי שיכול להשפיע באופן ישיר על היום שאחרי המשבר.