מהלך אסטרטגי במרכנתיל: הקמת מינהלת ייעודית לשירות הפלח החרדי

חיים הולצברג מונה ליועץ מיוחד לנושאי הפלח החרדי להנהלת הבנק, אריק אליוביץ' מונה למנהל עמותות וקהילות במינהלת, וצבי פרנק מונה למנהל לקוחות ופיתוח עסקי. את המינהלת החדשה תנהל הגב' יעל קלמנוביץ', והיא תוביל את הרחבת פעילות הבנק בפלח, תוך התאמת שירותי הבנק לצרכי קהל לקוחותיו ובכלל זה פתיחת סניפים חדשים בערים החרדיות.

בנק מרכנתיל, שרשם בשנים האחרונות את הגידול המשמעותי ביותר במערכת הבנקאית בקרב לקוחות הציבור החרדי, מכריז על שלב חדש ומשמעותי בהעמקת הקשר עם הקהילה ומוסדותיה: מינהלת ייעודית שתנהל את כל צרכי הציבור החרדי, החל במשקי הבית, דרך העסקים ועד למוסדות. המעבר לניהול באמצעות מינהלת ייעודית לפלח החרדי מסמן עידן חדש של בנקאות עוד יותר מותאמת, המבקשת לייצר כתובת מקצועית אחת שמכירה לעומק את אורח החיים הייחודי ואת הצרכים הפיננסיים המדויקים של המגזר השלישי, היזמות העסקית והמשפחה החרדית.

בראש המינהלת תעמוד הגב' יעל קלמנוביץ', אשר כיהנה עד כה כמנהלת אזור ירושלים בבנק ומביאה עמה ניסיון רב שנים בליווי פיננסי הדוק של מוסדות ציבור חרדיים ועמותות חסד. לצדה של קלמנוביץ', השדרה הניהולית מתרחבת עם הצטרפותם של גורמי מפתח מוערכים בעלי רקע מקצועי מוכח, המכירים היטב את צורכי הקהילה מבפנים.

אריק אליוביץ', בוגר ישיבת עטרת ישראל, בעל תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית מאוניברסיטת חיפה, מונה למנהל עמותות וקהילות. אליוביץ' מגיע למרכנתיל לאחר שצבר ניסיון עשיר בניהול תקשורת ויחסי ציבור מול החברות המובילות במשק בתפקידו האחרון כמנהל אגף במשרד הפרסום ויח"צ "בולטון פוטנציאל". ניסיונו הרב בבניית קשרים ובניהול תקשורת אסטרטגית, יחד עם היכרותו העמוקה עם הפלח החרדי, מעניקים לו את הכלים הנדרשים לחיזוק הקשר הישיר של הבנק עם ראשי העמותות, הקהילות והמוסדות.

צבי פרנק, בוגר ישיבת חברון, בעל תואר ראשון במינהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון ובעל ותק בנקאי של 16 שנים בתפקידי ניהול, מונה למנהל לקוחות ופיתוח עסקי. פרנק, שכיהן בתפקידו האחרון כמנהל סניף הדגל של מרכנתיל ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, מביא עמו היכרות מעמיקה וניסיון רב בעבודה שוטפת עם לקוחות מהציבור החרדי והבנה בנקאית רחבה ועמוקה בניהול אשראי וצמיחה עסקית.

במסגרת היערכות הבנק להמשך העמקת הקשר עם הקהילה והציבור החרדי ימשיך חיים הולצברג שכיהן עד כה כמנהל מרכז עסקים חרדי ובעל ותק בנקאי עשיר של למעלה מ- 40 שנים, להוות גורם מרכזי במערכת ויקודם לתפקיד יועץ מיוחד בנושאי הפלח החרדי להנהלת הבנק.

תנופת הפיתוח באה לידי ביטוי במעשים ממשיים בשטח ובהרחבת הנגישות הפיזית ללקוחות. רק לאחרונה חנך מרכנתיל סניף חדש ומרשים בביתר עילית. מגמת ההתרחבות צפויה להימשך ביתר שאת בתקופה הקרובה, כאשר לבנק תוכניות לפתיחת סניפים חדשים בערים חרדיות בזמן הקרוב.

מהלכים אלו נשענים על הדומיננטיות המובהקת של מרכנתיל בקרב הקהל החרדי ובדגש על הדור הצעיר בחברה החרדית, המהווה קרוב למחצית מלקוחות הפלח בבנק. הבנק ממשיך לבנות בנקאות מומחית שרואה בזהות הקהילתית ובמוסדותיה נכס מרכזי, ומעניק להם את הכלים הפיננסיים המתקדמים ביותר לצמיחה כלכלית איתנה בתוך הקהילה ומתוכה.