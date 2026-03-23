בנק מרכנתיל: "גם השנה אנו נרגשים לקיים את מכירת החמץ כדין"

בנק מרכנתיל ממשיך במסורת ארוכת שנים של מכירת חמץ כהלכתה, לצד מחויבות לקהילה בימים מאתגרים (כלכלה)

מימין לשמאל: צבי פרנק, הרב צבי יהודה בריטשטיין, חייים הולצברג, אריק אליוביץ' (צילום: באדיבות המצלם)

בנק מרכנתיל, הממשיך במסורת ארוכת שנים של הקפדה על מכירת החמץ כהלכתה, ערך גם השנה את הטקס לקראת חג הפסח. הטקס המכובד, שהתקיים במרכז העסקים החרדי של הבנק ברחוב כנפי נשרים בירושלים, נערך בפני בד"צ העדה החרדית, על ידי הרב צבי יהודה בריטשטיין שליט"א, מרבני הבד"צ.

המכירה בוצעה ע"י ר’ חיים הולצברג, יועץ מיוחד לנושאי הפלח החרדי להנהלת הבנק, יחד עם בכירים נוספים בבנק ממינהלת הפלח החרדי: ר’ צבי פרנק, מנהל לקוחות ופיתוח עסקי, ור’ אריק אליוביץ, מנהל עמותות וקהילות. ר’ חיים הולצברג שיתף בהיערכות המוקדמת של הבנק בסניפים השונים ובמשרדי ההנהלה לקראת חג הפסח, תוך הקפדה על כל הפרטים הנדרשים.

ר' חיים הולצברג מסר: "כבכל שנה, קיימנו את מכירת החמץ השנתית בהידור ובהקפדה. אנו נמצאים בתקופה שבה ערב פסח מתמזג עם מלחמה מאתגרת, מה שיוצר מצבים שונים ומורכבים יותר משנה רגילה. בנק מרכנתיל מבין היטב את הצרכים המיוחדים של העמותות, הקהילות, העסקים והלקוחות הפרטיים בתקופה זו, ואנו זמינים לכולם בכל עת עם מענה מקצועי, קשוב ורגיש. הנהלת הבנק מאחלת לכל בית ישראל פסח כשר ושמח, ומי ייתן ונזכה לימים שקטים ובטוחים במהרה".

בנק מרכנתיל ממשיך להוביל במחויבותו לקהילה, הן בשמירה על מסורות והלכה, והן במתן מענה פיננסי מקצועי ותומך, במיוחד בעתות חירום. הבנק גאה להיות שותף נאמן ללקוחותיו, ולהעניק להם שירות אישי ומסור, תוך הבנה עמוקה של הצרכים המשתנים.

