המציאות הביטחונית של השבועות האחרונים, בצל "שאגת הארי", מעמידה את שוק העבודה בפני אתגרים לא פשוטים. עובדים רבים נאלצים להיעדר ממקומות העבודה, אחרים מתמודדים עם קשיים כלכליים, והצורך במענה מהיר ומקצועי לזכויות העובד הופך לחיוני מתמיד. כדי לבחון מקרוב את המענה שניתן בשטח במטה ההסתדרות הלאומית, לציבור העובדים הגיע השבוע מנכ"ל משרד העבודה, רובי שמש, יחד עם הנהלת אגפי המשרד, לביקור מקצועי.

במהלך הסיור בבית ההסתדרות הלאומית, קיבלו המנכ"ל וצוותו סקירה רחבה על הדרכים שבהן הארגון מסייע לציבור בתקופת החירום. הדגש המרכזי בסיור היה על מוקד "לכל עובד" - מרכז מידע שהוקם כדי לתת פתרונות וייעוץ לכלל אזרחי ישראל, גם למי שאינם חברי ההסתדרות הלאומית.

לצד זאת, הוצג המוקד הייעודי לתמיכה רגשית ונפשית, שנותן מענה לעובדים שחווים קשיים בעקבות המצב הביטחוני.

מנכ"ל משרד העבודה הביע את הערכתו על התגייסותה של ההסתדרות הלאומית למען כלל העובדים במשק ועל השירותים שהיא מעניקה בשעה מורכבת זו.

יו"ר ההסתדרות הלאומית, יואב שמחי, הציג בפני הנהלת המשרד את הפעילות השוטפת והסביר כיצד הארגון נערך מראש כדי לתת מענה מיטבי בזמן אמת. "ההיערכות המוקדמת היא זו שמאפשרת לנו לסייע לעובדים ולשמור על יציבות המשק גם בימים של חוסר ודאות", ציין שמחי במהלך המפגש. הוא הוסיף כי הארגון רואה חשיבות רבה בשמירה על הקשר הרציף עם משרד העבודה כדי להבטיח שזכויות העובדים לא ייפגעו למרות מצב החירום.

במהלך הביקור הוכרזה יוזמה חדשה וחשובה עבור ציבור העובדים: ההסתדרות הלאומית תעניק לימודי תעודת הנדסאי ללא עלות לחברי הארגון ולבני משפחתם מקרבה ראשונה. הלימודים יתקיימו ברשת מכללות "עתיד", והמטרה היא לאפשר לעובדים לשפר את המקצועיות שלהם ולהתאים את עצמם לשוק העבודה המשתנה - ובכך לחזק את עתידם המקצועי של העובדים ולהבטיח להם פרנסה יציבה גם בשנים הבאות.

במהלך המפגש התקיים דיון מקצועי על אתגרי שוק העבודה בעתיד. המשתתפים דנו בדרכים לחיזוק התעשייה והמסחר בישראל, בהרחבת ההכשרות המקצועיות ובהתאמת המשק לעולם עבודה טכנולוגי ודינמי יותר.

מנכ"ל משרד העבודה רובי שמש סיכם את הסיור: "מרגע הכרזת המלחמה כל הנהלת משרד העבודה עובדת ללא הפסקה כדי לסייע לעובדים בישראל להתמודד עם מצב החירום. התרשמנו במהלך הסיור בהסתדרות הלאומית מנחישותם להמשיך לפעול גם בזמן חירום למען העובדים. נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה מלא לטובת כלל העובדים".

יואב שמחי, יו"ר ההסתדרות הלאומית, אמר בסיום המפגש: "אני מודה למנכ"ל המשרד רובי שמש על הרוח החדשה והמקצועית שהכניס למשרד העבודה ועל הירתמותו למשימות ולאתגרים במשק הישראלי. ההסתדרות הלאומית תמשיך לפעול בנחישות, גם בימי חירום, לחיזוק ציבור העובדים בישראל ולבניית עתיד תעסוקתי יציב, מתקדם וחזק יותר".

הביקור הסתיים בהסכמה על המשך שיתוף הפעולה ההדוק בין משרד העבודה להסתדרות הלאומית, מתוך מטרה משותפת לדאוג לרווחת העובדים ולחיזוק הכלכלה בישראל.