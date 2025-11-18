פאגי מביא לקדמת הבמה אמירה של חדשנות מותאמת למגזר

לומדים את השותפות מחדש

העבודה האסטרטגית הניבה תובנות מרתקות ומפתיעות המלמדות לא מעט על הלך הרוח בקרב האוכלוסייה הצעירה במגזר החרדי, על הדגשים המיוחדים המאפיינים את אורח חייה ועל הציפיות שלה מגופים פיננסיים.

על מלאכת המחשבת הייחודית הופקדה מחלקת השיווק של פאגי יחד עם הצוות המיומן של משרד הפרסום אפיקים, המלווה את הבנק שנים רבות.

לאחר שנים שבהן הוביל פאגי מהפכה בשפה הפרסומית של עולם הבנקאות במגזר החרדי - מהפכה שיצרה הזדהות עמוקה עם פאגי - בצוות המשרד למדו לעומק את צרכיו וציפיותיו של הלקוח החרדי, ובמיוחד של הדור הצעיר והחליטו לצאת בשפה חדשה ומרעננת המביאה פן נוסף לסלוגן "שותפים לדרך חיים".

השותפים נחשפים

מתוך המסקנות הללו נולדה השפה החדשה של פאגי - שפה שמדברת ללקוחות עצמם. היא נוצרה מתוך הבנה אמיתית של הצרכים הפיננסיים המשתנים של הציבור החרדי בעידן הנוכחי, ומתוך שאיפה מתמדת לשדרוג, לייעול ולהתאמת השירותים למציאות החיים של כל לקוח.

המסר המרכזי של הקמפיין החדש מתמקד בשותפים הנאמנים שנמצאים מאחורי בכל צעד בחיים- שילוב של נאמנות לערכים המשותפים לצד מקצועיות עמוקה, מסירות ויכולת אמיתית ללוות כל לקוח באופן אישי, לאורך כל הדרך. מסרים אלה באים לידי ביטוי בצורה אטרקטיבית במיוחד בקמפיין החדש.

מאחורי הצעדים הגדולים

הקו הוויזואלי החדש, המציג אנשים הפועלים "מאחורי כל צעד", הצליח לעורר עניין רב בקרב צרכני התקשורת החרדית. הוא נוגע בנקודות הציון המשמעותיות של החיים ומדגיש את התפקיד החשוב של גוף פיננסי שמלווה את המשפחה החרדית בצמיחה, בהתרחבות ובהגשמה ושותף בזמנים החשובים בחיים.

שירותים מותאמים לציבור החרדי

ייחודו של פאגי הוא בהבנה העמוקה את צרכיו של הציבור החרדי, הנובעת מעצם היותו חלק מהקהילה. השירותים מותאמים במלואם לאורח החיים החרדי, מתוך הקשבה לרגישויות ולצרכים המיוחדים:

פתרונות פיננסיים למשפחות ברוכות ילדים - חשבונות ותנאים המותאמים למציאות הכלכלית בציבור החרדי.

ליווי עסקי מותאם - סיוע ליזמים ובעלי עסקים חרדים, כולל מימון עסקי גמיש, ליווי מקצועי ופתרונות יצירתיים המתחשבים בסגנון החיים.

פתרונות אשראי והלוואות המותאמים לשלבים שונים בחיים: חתונה, הקמת משפחה, רכישת דירה, לימודים, הקמת עסק ועוד.

שירות הלכתי ורגיש לצרכים יחודיים – בפאגי שמים דגש על עמידה מלאה בהלכה ובסטנדרטים המקובלים הציבור החרדי.

שירות אישי ומקצועי - בפאגי הנציגים ברובם מגיעים מתווך המגזר החרדי ועל כן בקיאים בשפה, באורח החיים ובערכי הקהילה, כך שכל לקוח זוכה למענה בגובה העיניים.

סניפים בכל ריכוז חרדי

פאגי פרוס בסניפים נגישים בכל הערים החרדיות ובלב הריכוזים החרדיים הגדולים על מנת להבטיח זמינות מלאה ושירות אישי לכל לקוח.

שפה ויזואלית חדשנית

הקמפיין החדש מתבסס על ביטוי גרפי ייחודי - דמויות זעירות הפועלות על אובייקטים עצומים, כסמל לעבודה הרבה שמתרחשת מאחורי הקלעים. זהו מסר ויזואלי עוצמתי שמבטא את האמונה כי מאחורי כל הצלחה עומדים אנשים אמיתיים - בנקאים, יועצים ועובדים מסורים, שפועלים למען הלקוח.

מסר חדש מתוך המשכיות

הסלוגן "שותפים לדרך חיים" ממשיך להוביל את הבנק, אך הפעם מקבל עומק חדש - הדגשה של האנשים שמאחורי השותפות, של הגורם האנושי - אנשי המקצוע, היועצים, מנהלי הסניפים והעובדים המסורים שמלווים כל לקוח בצעדיו המשמעותיים ביותר.

מוטי פוגלמן, ראש מערך פאגי, מסכם:

"הקמפיין החדש של פאגי נולד מתוך רצון לבטא שפה רגשית וקרובה יותר, שנוגעת בליבם של הלקוחות. בחרנו לשים במרכז את האנשים שלנו - הבנקאים והעובדים שמכירים את הלקוחות באמת ומלווים אותם בצעדים החשובים בחיים. השפה החדשה מבטאת את פאגי כפי שהוא היום - גוף פיננסי גדול עם לב אנושי, שמבין, רואה ומלווה את הלקוח בכל שלב בחיים".

פאגי מוכיח פעם נוספת כי הוא לא רק בנק, אלא שותף נאמן לחיים- שותף אמיתי להתחדשות, לשמחות, לצמיחה ולפריצה קדימה.