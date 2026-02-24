"מימון הוא לא רק כסף. הוא ביטחון, אחריות ושותפות מלאה לדרך"

"יזמים מבינים היום שמימון הוא הרבה מעבר להעמדת אשראי", אומר משה פלדמר, סמנכ״ל שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בעדית פייננס. "מדובר בביטחון, ביכולת לדעת שיש גוף שמלווה אותך לכל אורך חיי הפרויקט, עד גמר הבנייה ומסירת הדירות לדיירים".

לדבריו, תהליך הליווי בעדית מתחיל עוד לפני המסמכים והטבלאות. "אנחנו מתחילים בהיכרות ולמידה אמיתית של הפרויקט. מי היזם, מה הרציונל הכלכלי, מי האנשים שמעורבים, אילו מורכבויות צפויות בדרך. זה שלב החשיבה וההגדרה, והוא קריטי כדי לבנות תהליך מימוני נכון ויציב".

אחד ההבדלים המהותיים בין מימון בנקאי למימון מחברת בוטיק, מסביר פלדמר, הוא הגישה והשירות. "במערכת הבנקאית עובדים לרוב עם מוצרי מדף, כפופים לרגולציה ולבירוקרטיה. בפרויקטים רבים, במיוחד באלו של התחדשות עירונית - נדרש יותר מכך. פרויקטים אלו קשורים באנשים, בדיירים, בזמנים ארוכים ובדינמיקה מול רשויות וכאן נדרש פתרון מותאם, לא תבנית קיימת, בשיח שוטף עם מקבלי החלטות ולא עם מערכת."

בעדית, לדבריו, נקודת המוצא שונה. "אנחנו לא שואלים אם הפרויקט מתאים לנו, אלא איך הוא יכול לעבוד. זו גישה שמחייבת אותנו להוביל את התהליך, לנהל בדיקות חכמות ומהירות, לרכז את כלל הגורמים, ולחסוך ליזם זמן, חוסר ודאות והתנהלות מיותרת. בסופו של דבר, היזם צריך לדעת שיש מי שמנהל עבורו את המורכבות."

שלב מרכזי בתהליך הוא בניית סימולציה פיננסית רחבה. פלדמר מסביר שבעדית פייננס בונים מודל תרחישים מלא ולא רק לתרחיש הריאלי, אלא גם למצבים מאתגרים כמו עיכובים בהיתרים, שינויים בקצב המכירות, עלייה בעלויות או תנאי שוק משתנים כשהמטרה היא לייצר מסלול פיננסי שמחזיק לאורך זמן ומאפשר לפרויקט להתקדם בביטחון.

המודל הזה מהווה גם בסיס לקבלת החלטות. "כשאנחנו מגיעים לוועדת האשראי, התיק מגיע מסודר ומגובה נתונים, באמצעות מנהלי אשראי מנוסים המשמשים כתובת אחת ליזם. זה מאפשר קיצור תהליכים ואישור מהיר, אבל לא על חשבון האחריות אלא מתוך שליטה והבנה מלאה של הסיכונים."

פלדמר מדגיש שהעבודה לא מסתיימת באישור. "סגירה פיננסית והעמדת המימון הם בפועל שלבים קריטיים. אנחנו לוקחים אחריות מלאה על התיאומים בין עורכי הדין, השמאים וכל הגורמים הרלוונטיים, ומובילים את התהליך עד שהמימון עומד בפועל."

בסופו של דבר זה גם מה שיוצר זהות אינטרסים אמיתית. "ליזם, לדיירים ולגוף המממן יש מטרה משותפת - הצלחת הפרויקט והשלמתו". מסכם פלדמר, "כשיש חברה שמבינה את הדרך, מחויבת לתוצאה ויודעת להיות גמישה לאורך התהליך, הסיכוי לנהל ביעילות את הליווי ,ולהגיע לגמר ולמסירת דירות בצורה בטוחה הרבה יותר. וזה בעיניי הערך האמיתי של מימון."