הבנק המרכזי האירופי (ECB) והפדרל ריזרב האמריקאי מאותתים בתקופה האחרונה על דאגה גוברת מפני השפעת הבינה המלאכותית על יציבות המערכת הפיננסית. שילוב של מחקר אקדמי חדש ונתוני סקר עדכניים מצביע על כך שהטכנולוגיה, שבעבר נתפסה בעיקר כמנוע יעילות, עשויה להפוך גם למקור סיכון מערכתי.

מחקר עבודה שפרסם ה-ECB, בשיתוף חוקרים מאוניברסיטת סטנפורד, הבונדסבנק הגרמני ואוניברסיטת נאפולי, בחן כיצד מערכות AI שונות מגיבות למצבי לחץ בשווקים. במסגרת סימולציה של פדיונות בקרנות נאמנות נמצא כי אלגוריתמים מסוג Q-learning, המשמשים גם במסחר אלגוריתמי, נוטים להגיב בעוצמה מוגזמת להפסדים נדירים. החוקרים כינו תופעה זו "אפקט הכיריים החמות", שבו המערכת לומדת להימנע מסיכון גם כאשר התנאים הכלכליים נותרים יציבים, ובכך מחריפה תנודות בשוק.

לעומת זאת, מודלי שפה גדולים (LLMs) הפגינו דפוס שונה: הם אמנם לא נטו לפאניקה מיידית, אך יצרו פערים בהערכות לגבי התנהגות שחקנים אחרים בשוק. חוסר התיאום הזה, לפי החוקרים, עלול להוביל לתוצאות בלתי צפויות ולהגביר תנודתיות בתקופות רגישות. מסקנת המחקר הייתה ברורה: הארכיטקטורה של מערכות הבינה המלאכותית היא גורם מרכזי בקביעת יציבות פיננסית.

במקביל, דו"ח היציבות הפיננסית של הפדרל ריזרב ממאי 2026 מצביע על עלייה חדה בחשש בקרב משתתפי שוק. כמחצית מהנשאלים בסקר ציינו כי AI מהווה סיכון פוטנציאלי ליציבות, נתון שממקם אותו לצד אשראי פרטי כאחד האיומים המרכזיים - אחרי מתיחות גיאופוליטית ותנודתיות במחירי האנרגיה. בפד מדגישים כי ההתקדמות במודלים מתקדמים ובמערכות אוטונומיות יוצרת אתגרים חדשים בהגנה על מערכות פיננסיות, תשתיות וספקי צד שלישי.

הדו"ח גם מצביע על השפעה עקיפה של הבינה המלאכותית על איכות האשראי בשוק הפרטי, עם פוטנציאל לזליגה לשווקים רחבים יותר. כלומר, הסיכון אינו מוגבל למערכות עצמן, אלא עלול להתבטא גם דרך השפעות מאקרו-כלכליות.

בכירי ה-ECB כבר קוראים לפעולה. חבר המועצה חוסה לואיס אסקריבה הדגיש כי יש לבחון מחדש את עמידות התשתיות הפיננסיות - כולל מערכות תשלומים, סליקה וניהול סיכונים - לאור כניסת ה-AI. במקביל, הבנק החל בבדיקות עומק בבנקים באירופה, המתמקדות בשימושים של בינה מלאכותית בתחומים כמו תפעול IT, ייעוץ משפטי ושירות לקוחות.

הצטברות האזהרות - ממחקרים תיאורטיים ועד נתונים מהשטח - מצביעה על שינוי תפיסתי: הבינה המלאכותית כבר אינה רק כלי לשיפור ביצועים, אלא משתנה קריטי שיש להביא בחשבון בעיצוב רגולציה פיננסית. במילים אחרות, כדי להתמודד עם הסיכונים, ייתכן שהפיקוח העתידי לא יתמקד רק במוסדות - אלא גם באלגוריתמים עצמם.