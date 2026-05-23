נקמת סולימאני: סוכל ניסיון התנקשות באיוונקה טראמפ

ה'ניו יורק טיימס' חשף היום פרטים דרמטיים על ניסיון התנקשות מתוכנן שסוכל ברגע האחרון בחייה של איוונקה טראמפ, בתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על פי הדיווח, כוחות הביטחון האמריקניים עצרו בפעילות חסויה את מוחמד אל סעדי, אזרח עיראקי בן 32, המוגדר כפעיל טרור מסוכן ביותר המקושר למיליציות פרו-איראניות.
אנתיפאד קנבאר, לשעבר סגן הנספח הצבאי בשגרירות עיראק בוושינגטון, מסר כי אל-סעדי התבטא באופן מפורש לאחר חיסולו של קאסם סולימאני: "צריך להרוג את איוונקה כדי לשרוף את הבית של טראמפ, בדיוק כמו שהוא שרף את הבית שלנו". דבריו חושפים את המניע האישי והנקמני שעמד מאחורי התוכנית המצמררת.
מהחקירה עולה כי אל-סעדי היה מקורב באופן יוצא דופן לגנרל האיראני המחוסל וראה בו דמות אב רוחנית ומבצעית. לאחר מות אביו הביולוגי, שהיה קצין בכיר בצבא איראן, נשלח הצעיר העיראקי ישירות לטהרן, שם עבר הכשרות צבאיות קשות ומתקדמות על ידי אנשי משמרות המהפכה.
בהמשך דרכו, הקים אל-סעדי רשת מתוחכמת של סוכנויות נסיעות שלפי החשד שימשו כסיפור כיסוי מושלם ליצירת קשרים, העברת כספים והפעלת תאי טרור רדומים ברחבי העולם. הרשת הבינלאומית שהקים אפשרה לו לפעול בחופשיות יחסית תחת מעטה לגיטימי, עד שנלכד בפעילות המודיעינית האמריקנית.
הפרשה מצטרפת לשורה של מהלכים אמריקניים נגד רשתות הטרור האיראניות, כאשר משרד האוצר האמריקני הטיל לאחרונה סנקציות נרחבות על גורמים המקושרים לאיראן ולחמאס. המערכה הכלכלית והמודיעינית נגד ציר הטרור מתעצמת, תוך ניסיון לייבש את מקורות המימון ולסכל תוכניות נוספות.
הקשר בין אל-סעדי לבין המיליציות הפרו-איראניות מעיד על רשת פעילות רחבה שמטרתה לפגוע ביעדים אמריקניים בכירים. כידוע, איראן מנסה זה שנים להגיב על חיסולו של סולימאני, ופעילים כמו אל-סעדי מהווים זרוע ביצועית של המשטר בטהרן מחוץ לגבולות המדינה.
