נקמת סולימאני: סוכל ניסיון התנקשות באיוונקה טראמפ

טראמפ עם בתו וחתנו ( צילום: שאטרסטוק )

ה'ניו יורק טיימס' חשף היום פרטים דרמטיים על ניסיון התנקשות מתוכנן שסוכל ברגע האחרון בחייה של איוונקה טראמפ, בתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על פי הדיווח, כוחות הביטחון האמריקניים עצרו בפעילות חסויה את מוחמד אל סעדי, אזרח עיראקי בן 32, המוגדר כפעיל טרור מסוכן ביותר המקושר למיליציות פרו-איראניות.

אנתיפאד קנבאר, לשעבר סגן הנספח הצבאי בשגרירות עיראק בוושינגטון, מסר כי אל-סעדי התבטא באופן מפורש לאחר חיסולו של קאסם סולימאני: "צריך להרוג את איוונקה כדי לשרוף את הבית של טראמפ, בדיוק כמו שהוא שרף את הבית שלנו". דבריו חושפים את המניע האישי והנקמני שעמד מאחורי התוכנית המצמררת.

איוונקה טראמפ בכותל ( צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של אייונקה )