מלכוד בוושינגטון: התקיפות באיראן שבוטלו וכאב הראש של נתניהו

טראמפ ונתניהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

מקורות ישראלים בכירים מסרו הערב (מוצאי שבת) כי בצמרת מערכת הביטחון שורר חשש כבד: ההנהגה האיראנית מהתלת בצוות המשא ומתן האמריקני ומוליכה אותו שולל. החשש הזה מתעצם על רקע הדיווחים על התקדמות דיפלומטית אפשרית בין וושינגטון לטהראן.

כפי שדיווחנו קודם לכן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי הצדדים "מתקרבים מאוד" להסכמה. אולם בירושלים, התמונה נראית שונה לחלוטין. על פי הדיווחים, שוררת חרדה עמוקה מפני האפשרות שטראמפ יקדם באופן חד-צדדי הסכם ביניים מצומצם עם איראן.

מטוסי קרב של ארה"ב ממריאים ( צילום: פיקוד מרכז סנטקום צבא ארה"ב )

הסכם ביניים שמדאיג את ישראל לפי הדיווחים, ההסכם הפוטנציאלי עשוי לאפשר את פתיחת מצר הורמוז האסטרטגי תמורת הסרת חלק מהסנקציות הכלכליות הקשות על איראן, תוך דחיית הטיפול בסוגיית האורניום המועשר לשלב מאוחר יותר. בדרג המדיני בישראל סבורים כי טראמפ מעדיף בבירור לקדם עסקה מהירה עם איראן ולא לחזור למסלול של לחימה צבאית נרחבת. ואולם, הסיכוי להגיע להסכמות אמיתיות בנושא תוכנית הגרעין נותר נמוך במיוחד. בישראל מציינים שלוש סוגיות ליבה שבמרכז המחלוקת: דרישת ישראל להוצאת מלאי האורניום המועשר מידי המשטר בטהראן, הקמת מנגנון פיקוח הדוק שימנע העשרה עתידית, וגיבוש הסדר קשוח שיבלום את התחמשותה של איראן בטילים בליסטיים.

"בדקה התשעים ביטלו את התקיפה"

מאחורי הקלעים נחשף כי בשבוע האחרון כבר נרשמו כמה מקרים דרמטיים שבהם התקבלה בוושינגטון החלטה רשמית לתקוף באיראן. מערכת הביטחון בישראל עודכנה מראש וצה"ל כבר נערך בכוננות שיא ובמוכנות מלאה לשיגור המטוסים. אך אז, בדקה התשעים ממש, התקיפה האמריקנית בוטלה בהוראת הבית הלבן לטובת מתן "עוד הזדמנות למשא ומתן".

לפי הערכות של גורמים הבקיאים במתרחש במזרח התיכון, בימים אלה מתגבש מזכר הבנות ראשוני בין האמריקנים לאיראנים, בתיווך חשאית של פקיסטן וקטאר. המזכר אמור לשמש בסיס למשא ומתן מפורט שיימשך 30 ימים.

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

השיחה המתוחה עם טראמפ

הדרמה מגיעה לנקודת רתיחה כאשר הנשיא טראמפ קיים לאחרונה שיחת טלפון גורלית ומתוחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. כפי שחשפנו, במהלך השיחה נתניהו הבהיר את אכזבתו העמוקה והבהיר לטראמפ כי "השהיית התקיפות היא טעות". על פי דיווחים, נתניהו "יצא בשצף קצף נגד הסכם לסיום המלחמה עם איראן".

בתגובה, טראמפ לא השתכנע מטיעוניו של נתניהו. הנשיא האמריקני הגן על התהליך הדיפלומטי ואמר לנתניהו כי הוא "ימשיך לחתור להסכם שימנע מאיראן אי פעם להשיג נשק גרעיני". עם זאת, טראמפ הוסיף כי "איראן תעמוד בפני תקיפות חדשות אם היא לא תעמוד בהתחייבויותיה".

טייסת התקיפה האלקטרונית ( צילום: ספינת המלחמה אברהם לינקולן | צבא ארה"ב )

החשש מ"הסכם רע"

זו בדיוק הסיבה שמעוררת דאגה עמוקה אצל הקברניטים בירושלים. החשש הוא לא רק מ"הסכם רע" שיאפשר לאיראן לשקם בתוך כמה שנים את יכולותיה הגרעיניות והטיליות, אלא גם מהעובדה שבעוד קצת יותר משנתיים ישב בבית הלבן נשיא אחר, ודעת הקהל בארה"ב תהיה הרבה פחות פרו-ישראלית.

בצה"ל ובדרג המדיני מעוניינים לחזור מיד ללחימה כדי לדחוק את איראן לוויתורים כואבים באמצעות חידוש המערכה הצבאית ולא על ידי הארכת הפסקת האש. כידוע, המנהרות באספהאן הפכו לכספת תת-קרקעית בלתי חדירה, המאחסנת את רוב מלאי האורניום המועשר של איראן.

התנאים האיראניים

מאחורי הנכונות האיראנית להתקדם להסדר עומד בראש ובראשונה הרצון הנואש לעצור את המלחמה ולמנוע קריסה קטסטרופלית. הקיצוניים בטהרן מבינים היטב כי השילוב בין המצור הכלכלי שמטילה וושינגטון לבין גל נוסף של מהלומות אש אמריקניות-ישראליות על תשתיות אנרגיה אסטרטגיות-לאומיות, עלול לחסל לשנים רבות את יכולתה של איראן להשתקם.

לכן, האיראנים מציבים שלוש דרישות קשוחות: התחייבות אמריקנית להפסקת המלחמה שתחייב גם את ישראל - כולל בלבנון, והכרה בינלאומית בשליטתה הכלכלית של טהרן במצר הורמוז, כולל אפשרות לגבות תשלומים מספינות תמורת "שירותי ביטחון". וושינגטון אמנם דוחה את הדרישה הזו מכל וכל, אך בישראל חוששים כי ימצא ניסוח מפותל שיאפשר לאיראן לחסום את המצר בעתיד מתי שרק תרצה.

עדכונים נוספים בהמשך.