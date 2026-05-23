סיוט בחדר ההוצאה להורג: הרוצח ניצל כי לא מצאו לו וריד

דרמה משפטית ואנושית יוצאת דופן מסעירה בימים אלו את ארצות הברית, לאחר שהוצאה להורג של נידון למוות במדינת טנסי בוטלה ברגע האחרון ממש – בשל כשל טכני-רפואי מביך בתוך חדר ההזרקה. הנידון, טוני קארות'רס, כבר היה קשור למיטת המוות ביום חמישי האחרון והמתין לקץ, אך הצוות הרפואי נכשל שוב ושוב בניסיונות למצוא וריד מתאים בגופו.
על פי ההודעה הרשמית של מחלקת בתי הכלא במדינה, הצוות הרפואי הצליח אמנם למצוא קו עירוי ראשי, אך כשל לחלוטין במציאת וריד נוסף לצורך גיבוי – כפי שדורשים הנהלים המחמירים במדינה. בעקבות הכשל הרפואי, הודיע מושל טנסי, ביל לי, על צעד חירום והעניק לקארות'רס דחייה זמנית של ההוצאה להורג למשך שנה שלמה.
קארות'רס הורשע בשנת 1996 באחד ממקרי הרצח המזעזעים ביותר שידעה המדינה. על פי כתב האישום, חטף, הכה וירה במרסלוס אנדרסון, באמו דלויס אנדרסון ובחברם פרדריק טאקר. לאחר מסכת ההתעללות, קבר אותם בעודם בחיים בתוך קבר בבית קברות בממפיס.
למרות אכזריות המעשה, עניינו משך תשומת לב ארצית מטורפת. ארגוני זכויות אדם כמו איגוד החירויות האזרחיות האמריקני (ACLU) טענו כי במשפטו נפלו ליקויים משפטיים קשים, כולל העובדה שנאלץ לייצג את עצמו. "המשפט שלו היה רצוף טעויות איומות ונשללה ממנו הזכות הבסיסית לייצוג משפטי", מסרו בארגון, שם דרשו לבטל את מה שהם מכנים "ההוצאה להורג השגויה".
בארגון אף אספו למעלה מ-130 אלף חתימות של אזרחים שקראו לעצור את המהלך ולאפשר בדיקות DNA וטביעות אצבע מחודשות. המושל לי סירב תחילה והורה להוציאו להורג כמתוכנן – עד שהוורידים בגופו של הרוצח שיבשו את התוכניות.
"סובל מאשליות קשות וסכיזופרניה"
מעבר לכשל הטכני בחדר העירויים, מתנהל מאבק פסיכיאטרי קשוח סביב מצבו של האסיר. בבקשת חנינה דחופה שהגישו עורכי דינו, נחשף כי מצבו הנפשי הנוכחי, הנובע מהפרעה סכיזואפקטיבית קשה ונזק מוחי בלתי הפיך, פוגע בו במידה קיצונית שאינה מאפשרת מבחינה חוקית להוציאו להורג.
"ההפרעות הללו מתבטאות בתסמינים מתמשכים, מורכבים ומשולבים של אשליות קשות, המונעים ממנו כל הבנה רציונלית של העובדה שהוא עומד למות", טענו פרקליטיו. בתגובה להודעת הדחייה הרשמית, מסרה מריה דליבראטו, יועצת בכירה בפרויקט עונש המוות, כי הארגון לא ירפה: "טנסי לא יכולה להמשיך לענות אדם בדם קר תוך שהיא מסרבת להשיב על שאלות רציניות וזועקות בנוגע לחפותו".
כעת, לקארות'רס יש שנה שלמה של חסד, בזכות וריד אחד שסירב להתגלות. הדרמה המשפטית והאנושית ממשיכה להסעיר את דעת הקהל האמריקאי, בין תומכי עונש המוות ומתנגדיו.
