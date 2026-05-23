סיוט בחדר ההוצאה להורג: הרוצח ניצל כי לא מצאו לו וריד

מיטת הוצאה להורג בארה"ב ( צילום: California Department of Corrections and Rehabilitation )

דרמה משפטית ואנושית יוצאת דופן מסעירה בימים אלו את ארצות הברית, לאחר שהוצאה להורג של נידון למוות במדינת טנסי בוטלה ברגע האחרון ממש – בשל כשל טכני-רפואי מביך בתוך חדר ההזרקה. הנידון, טוני קארות'רס, כבר היה קשור למיטת המוות ביום חמישי האחרון והמתין לקץ, אך הצוות הרפואי נכשל שוב ושוב בניסיונות למצוא וריד מתאים בגופו.

על פי ההודעה הרשמית של מחלקת בתי הכלא במדינה, הצוות הרפואי הצליח אמנם למצוא קו עירוי ראשי, אך כשל לחלוטין במציאת וריד נוסף לצורך גיבוי – כפי שדורשים הנהלים המחמירים במדינה. בעקבות הכשל הרפואי, הודיע מושל טנסי, ביל לי, על צעד חירום והעניק לקארות'רס דחייה זמנית של ההוצאה להורג למשך שנה שלמה.

האסיר ניצל ממוות ברגע האחרון ( צילום: שרות בתי הסוהר של טנסי )