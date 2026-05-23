המזרח התיכון עוצר נשימה בשעות אלו, כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הטיל אמש (רביעי) פצצה דיפלומטית בריאיון לרשת CBS. "אנחנו מתקרבים מאוד" להסכמה עם איראן, הצהיר הנשיא, תוך שהוא מסמן כי ההחלטה הסופית על העסקה צפויה להתקבל כבר מחר.

אולם מאחורי הקלעים של המהלך המדיני המורכב מתגלה תמונה מדאיגה במיוחד עבור ישראל: על פי חשיפה של הניו יורק טיימס, ממשל טראמפ דחק את מדינת ישראל לחלוטין מחוץ למשא ומתן החשאי עם טהרן, והותיר את מערכת הביטחון בירושלים בעיוורון מוחלט. "רגלנו" על המתרחש בין וושינגטון לטהרן מקורות ביטחוניים ישראלים בכירים מסרו כי ישראל לא הייתה מעורבת כלל בשיחות האינטנסיביות שקדמו להפסקת האש. בהיעדר מידע רשמי מצד בעלת הברית הגדולה ביותר שלה, נאלצו גופי המודיעין הישראליים ללקט שברי מידע על המתרחש באמצעות קשרים דיפלומטיים עוקפים עם מנהיגים באזור, ובאמצעות חדירה מודיעינית עמוקה לתוך מוסדות המשטר האיראני. הוצאת ישראל אל מחוץ לחדר הדיונים מעוררת דאגה עמוקה בירושלים. כידוע, ארה"ב ככל הנראה ויתרה על דרישתה החד-משמעית לשלב את פירוק הטילים הבליסטיים בהסכם - נושא המהווה איום קיומי על מדינת ישראל.

לוח זמנים מטורף: החלטה תוך 48 שעות

טראמפ, שצפוי לקבל החלטה סופית על העסקה כבר מחר, הבהיר כי הוא מאמין שההסכם ימנע מאיראן להשיג נשק גרעיני ויוביל לטיפול "ראוי" באורניום המועשר. על פי דיווחים בסוכנות הידיעות אי-פי, טיוטת ההסכם הסופית, שנוסחה בחשאי על ידי פקיסטאן, עשויה להיחתם בתוך 48 שעות בלבד.

הדרמה כה גדולה עד שטראמפ הודיע רשמית כי לא יגיע בסוף השבוע לחתונת בנו, דון ג'וניור, בשל "נסיבות הנוגעות לממשל ואהבתי לארצות הברית". במקביל, הנשיא כבר הספיק להבעיר את הרשת כשפרסם באפליקציית Truth Social מפה של המזרח התיכון שבה איראן צבועה כולה בצבעי דגל ארה"ב.

מנגד, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ניסה לשדר קור רוח ואישר כי חלה התקדמות מסוימת. מקורות ערביים דיווחו לרויטרס כי טראמפ יקיים היום מרתון שיחות מתוח עם מנהיגי סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות, מצרים, טורקיה ופקיסטאן כדי לסגור את הקצוות האחרונים.

איראן משחקת כפול: "המכה תהיה קשה ומרה"

בטהרן, כמיטב המסורת, משדרים מסרים כפולים וסותרים. מצד אחד, בכיר איראני אמר לאל-ג'זירה כי מדינתו הגיעה להבנות מלאות על הטיוטה הפקיסטנית ומחכה כעת לתשובה האמריקנית. לדבריו, הנושא הגרעיני הושמט בכוונה מהסבב הנוכחי מכיוון שהוא "מסובך מדי" ויטופל רק כ-30 יום לאחר החתימה.

מנגד, דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, צינן את ההתלהבות ואמר לסוכנות 'תסנים' כי "אנחנו רחוקים מאוד וקרובים מאוד" וכי ההבדלים בין המדינות עמוקים ומשמעותיים. באותו זמן, ארגון הטרור חיזבאללה מיהר להרגיע את פעיליו והודיע כי קיבל מסר ישיר משר החוץ האיראני לפיו טהראן לא תוותר בשום אופן על תמיכתה בארגון השיעי.

בתוך כך, הדרג הצבאי באיראן מנצל את הזמן כדי להיערך ליום פקודה. יו"ר הפרלמנט האיראני וראש צוות המו"מ, מוחמד באקר קאליבאף, התרחב בפגישה רשמית עם רמטכ"ל צבא פקיסטאן, אסים מוניר, ובנוכחות הנשיא מסעוד פזשכיאן, וחשף ללא בושה: "איראן שיקמה לחלוטין את היכולות הצבאיות שלה בזמן הפסקת האש".

קאליבאף שיגר איום ישיר ואגרסיבי לעבר הבית הלבן: "לא נתפשר על הזכויות שלנו מול צד שהפגין חוסר יושר. אם טראמפ יחליט לחדש את הלחימה – המכה שארה"ב תקבל תהיה בוודאות קשה ומרה בהרבה מאשר בתחילת המלחמה".

העולם כולו עוצר כעת את הנשימה. כפי שמדווח בפייננשל טיימס, המתווכות הבינלאומיות בטוחות שההסכם להארכת הפסקת האש קרוב מתמיד, אך בישראל מבינים היטב כי בהסכם הנוכחי – המטרה האסטרטגית של השמדת פרויקט הגרעין והטילים של איראן עלולה לרדת לטמיון.