חברי קהילת "פועלים למהדרין" בכינוס חגיגי לקראת החגים

פתח את הכינוס הר"ר ישראל דקלבוים מנהל פעילות הבנק במגזר החרדי. בדבריו ציין, כי בכל הפעילות של הבנק, יש התחשבות ומודעות בצורך להתאמות ייחודיות למגזר החרדי – החל מהשפה השיווקית, דרך הפרסומים והאפליקציה האישית, ועד לעבודה מאחורי הקלעים כדי לוודא שהכל מתבצע באופן מהודר מבחינה הלכתית. "פניתי אישית לרבני ועד הפיקוח ההלכתי של בד"ץ העדה החרדית, כמו גם בתי דין אחרים ששוחחנו איתם, כדי לוודא שהיתר העיסקא של הבנק מכסה גם את יוזמת ההטבה לבחירה, ואכן קיבלתי את אישורם, כי אין כל חשש ריבית בעצם קבלת המענק".

משתתפי האירוע האזינו בקשב רב להרצאתו המרתקת של הרב יצחק שפירא, שהקדיש דבריו לחיוניות עשיית עסקים באמונה. בדבריו אמר כי, אין פער בין אמונה בקדוש ברוך הוא לעסקים הנעשים באמונה. מי שמאמין בהקב"ה יודע שאין טעם ואין סיכוי ואסור לעשות דברים עקומים. רוב העסקים שלא עלו יפה ודאי היה בהם פגם באמונה, בישרות. בסיום דבריו קרא להשתתף בצערם של ישראל ולהתפלל להשבתם במהרה של החטופים למשפחתם ולארצם. בהקשר לכך סיפר על הנהגתם של גדולי ישראי זי"ע כל עת שנתבשרו על נפילתו של מגן על הארץ. "כל דקה שהם סובלים שם, אנחנו סובלים".

הרב שניאור אשכנזי העלה באוזני הציבור אירוע שחווה שריד שואה, ממתפללי בית הכנסת בראשון לציון, וממנה הסיק על כוחה של הבטחה והמחויבות לממשה. בהמשך דבריו עמד על עניינו של ראש השנה המקדים את יום כיפור. "בראש השנה אין על חטא, אין חטאים, אין עוונות הקב"ה רוצה קודם כל שכל יהודי יידע מיהו. שיהודי ידעי את זהותו ואת מקומו בעולם ורק לאחר מכן יעסוק ב"על חטא" וכל סדר העבודה של יום כיפור".