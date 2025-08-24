בנק הפועלים יעניק במתנה מניות של הבנק ליותר ממיליון לקוחותיו

‏‏לקוחות של הבנק יוכלו לבחור בין קבלת 2 מניות של בנק הפועלים בשווי של כ-124 ש"ח (השווי שלהן בבורסה נכון לסוף יום 21.8.25 – שער המניה עשוי לעלות או לרדת) או מענק כספי בסך 100 ש"ח. לקוחות של בנק הפועלים שאינם עומדים בתנאים או לקוחות של בנקים אחרים, אשר יצטרפו לבנק הפועלים ויעמדו באותם תנאים ביום 31.8.25 יהיו זכאים גם הם ליהנות מההטבה. הבנק פרסם דוח הצעת מדף לצורך הקצאת המניות. על 2 המניות שיתקבלו יינתן פטור מעמלות למשך 20 שנה או עד למכירת 2 מניות של הבנק, המוקדם מבניהם.

תוכנית זו היא חלק מהתפיסה האסטרטגית החדשה של בנק הפועלים, תחת המסר "לא רק פועלים, יוזמים" – המשקף גישה פרו-אקטיבית של הבנק, כיוזם, מוביל, ומלווה פעיל בצמיחה הכלכלית של לקוחותיו.

המהלך ילווה בקמפיין הסברה ייחודי לנושא, לצד מתחם למידה ייעודי שיכלול תכנים אינטראקטיביים, סרטונים והדרכות במטרה לחשוף את הלקוחות לידע וכלים מעשיים לצורך היכרות עם עולם ההשקעות.

התוכנית היא חלק מההטבות שבנק הפועלים מעניק ללקוחותיו ברבעון השלישי במסגרת מתווה ההקלות של בנק ישראל. לקוחות זכאים שלא יציינו במה הם בוחרים יקבלו באופן אוטומטי את המענק הכספי בסך 100 ש"ח (והוא זה שנכלל במתווה ההקלות).

ש זה הבנק שמחלק מניות של הבנק במתנה ליותר ממיליון לקוחות זכאים בנק הפועלים | מקודם

ידין ענתבי, מנכ"ל בנק הפועלים: "אנחנו גאים לצאת ביוזמה ראשונה מסוגה בישראל שבה חברה ישראלית מחלקת מניות שלה במתנה ללקוחות שלה. אנחנו נחלק למיליון לקוחות שלנו, שיבחרו בכך, 2 מניות של בנק הפועלים. הרעיון נולד מתוך רצון להפוך כמיליון לקוחות שלנו לשותפים ברווחי הבנק, גם אם בשווי סמלי, ולהוקיר את לקוחות הבנק על הפעילות שלהם איתנו. התוכנית גם תאפשר ללקוחות אשר טרם התנסו בפעילות בשוק ההון, להיחשף לאפשרות ההחזקה בניירות ערך וליתרונות שוק ההון".

עיקרי התוכנית

לקוחות זכאים לקבלת ההטבה

קיימים שלושה תנאים מצטברים לקבלת ההטבה:

לקוחות הבנק בעלי חשבון פרטי מגיל 18 ומעלה (לפי גיל הצעיר בחשבון).

(לפי גיל הצעיר בחשבון). לקוחות החתומים על תחום ניירות ערך ישראלים בחשבון.

לקוחות בעלי חשבון פרטי פעיל המתנהל באופן תקין - בעלי יתרה בחשבונם של 1,000 ש"ח לפחות בעובר ושב / בפיקדון / בתוכנית חיסכון (לא כולל תכנית חיסכון לכל ילד) או בתיק ניירות ערך סחיר. בנוסף, הלקוחות בעלי כרטיס אשראי בנקאי או דיירקט בתוקף ופעיל (שבוצעה בו עסקה של לפחות 1 ש"ח בכרטיס ב-3 חודשים הקודמים למועד הקובע מבין שלושת המועדים הרלוונטיים) או הלוואה שקלית פעילה או תיק ניירות ערך.

התנאים המצטברים צריכים להתקיים באותו החשבון, באחד משלושת המועדים הקובעים: 30.6.25 או 31.07.25 או 31.08.25.

לקוחות שאינם זכאים ולקוחות של בנקים אחרים

לקוחות של בנק הפועלים שאינם עומדים בתנאים או לקוחות של בנקים אחרים אשר יצטרפו לבנק הפועלים ויעמדו באותם תנאים ביום 31.8.25 יהיו זכאים גם הם להנות מההטבה.

עמלות

המניות ניתנות כהטבה ללא עלות. כמו כן, על 2 המניות שיתקבלו יינתן פטור מעמלות למשך 20 שנה או עד למכירת 2 מניות של הבנק, המוקדם מבניהם.

אופן בחירה

את הבחירה בקבלת המניות או בקבלת המענק אפשר לבצע באפליקציית ניהול החשבון של הבנק, באתר האינטרנט של הבנק ללקוחות פרטיים או במענה הקולי של פועלים בטלפון במספר 2407* או 2081* ללקוחות PRO. ניתן לקבל מידע נוסף בקו ייעודי בטלפון 9584*. אם לא תיבחר אחת מהאפשרויות, חשבון הלקוח יזוכה באופן אוטומטי במענק הכספי. בנוסף, לאחר בחירה בין מניות או מענק, לא יתאפשר לשנות את הבחירה.

מועדי הבחירה

ללקוחות שעומדים בתנאי הזכאות של שני המועדים הקובעים הראשונים (30.6.25 או ה-31.7.25) -הבחירה במניות או במענק הכספי תחל ביום 26.8.25 ותסתיים ביום 9.9.25 בשעה 12:00 בצהרים.

ללקוחות שעומדים בתנאי הזכאות של המועד הקובע השלישי (ה-31.8) - הבחירה במניות או במענק הכספי תחל ביום 3.9.25 ותסתיים ביום 9.9.25 בשעה 12:00 בצהרים.

אופן קבלת המניות או המענק

אם נבחרה האפשרות של קבלת מניות, ביום קבלת המניות יופיע בחשבון הזכאי מענק בסכום השווה לקניית המניה ובאותו היום תתבצע קנייה בחשבון בדיוק באותו הסכום.

אם נבחרה האפשרות קבלת מענק (או לא בוצעה בחירה בכלל), ביום קבלת המענק יופיע בחשבון הזכאי מענק בסך 100 ש"ח.

שער המניה לרכישה בחשבון

הרכישה תתבצע על בסיס שער הסגירה של המניה ביום 17.9.25.

מועד קבלת המניות או המענק

המניות ללקוחות הזכאים שבחרו בכך יועברו לחשבונם בתאריך 21.9.25 או בסמוך לכך. במידה ונבחרה האפשרות לקבל מענק או שלא בוצעה בחירה כלל, יזוכה החשבון במענק בסך 100 ש"ח.

אפשרות מכירת המניות

המניות ניתנות למכירה בכל עת ללא עמלה.

לוחות זמנים של התוכנית