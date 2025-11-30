בנק הפועלים יוזם חלוקה נוספת של מניות הבנק לכמיליון לקוחות

בנק הפועלים הודיע על מהלך נוסף לחלוקת מניות של הבנק במתנה לכמיליון לקוחותיו. לקוחות זכאים יוכלו לבחור בין קבלת שתי מניות של הבנק בשווי כ-138.9 ש"ח (השווי נכון לסוף יום 25.11.25 – שווי המניה עשוי לעלות או לרדת) לבין קבלת מענק כספי בסך 125 ש"ח. היוזמה לחלוקה נוספת התקבלה לאור ההצלחה והביקוש הגבוה לקבלת המניות בספטמבר האחרון, אז חולקו מעל חצי מיליון מניות ללקוחות הבנק.

המועדים הקובעים לעמידה בתנאי הזכאות לחלוקה הינם 31.8.25, 30.9.25, ו-31.10.25. לקוחות חדשים ולקוחות קיימים שלא עמדו בתנאי הזכאות במועדים אלו יכולים לעמוד בתנאים ביום 4.12.25 וליהנות מההטבה.

הבנק פרסם דוח הצעת מדף לצורך הקצאת המניות. על שתי המניות שיתקבלו יינתן פטור מעמלות למשך 20 שנה או עד למכירת שתי מניות של הבנק, המוקדם מבניהם. התוכנית היא חלק מההטבות שבנק הפועלים מעניק ללקוחותיו ברבעון הרביעי במסגרת מתווה ההקלות של בנק ישראל. לקוחות זכאים שלא יציינו במה הם בוחרים יקבלו באופן אוטומטי את המענק הכספי בסך 125 ש"ח.

טיל ישראלי חדש ב-66 אלף דולר נותן קונטרה לספייק יוסי נכטיגל | 13:59

התוכנית משקפת את התפיסה האסטרטגית החדשה של הבנק, תחת המסר "לא רק פועלים, יוזמים" - המבטאת גישה פרו-אקטיבית של הבנק, כיוזם, מוביל, ומלווה פעיל בצמיחה הכלכלית של לקוחותיו. המהלך ילווה בקמפיין הסברה לנושא שיכלול חשיפת הלקוחות לידע וכלים מעשיים לצורך היכרות עם עולם ההשקעות.

ידין ענתבי, מנכ"ל בנק הפועלים: "אנחנו גאים לחזור על היוזמה החדשנית הראשונה מסוגה בישראל, שבה חברה ישראלית מחלקת מניות שלה במתנה ללקוחות שלה. המהלך הקודם, שאפשר למאות אלפי לקוחות להיחשף לראשונה באופן ישיר לשוק ההון, זכה לעניין רב מצד לקוחותינו והוביל לשיח מקצועי בתחום החינוך הפיננסי בציבור. נמשיך ליזום כל העת מהלכים ייחודיים, חדשניים ופרו-אקטיביים ללקוחות שלנו".

עיקרי התוכנית

לקוחות זכאים לקבלת ההטבה

קיימים שלושה תנאים מצטברים לקבלת ההטבה:

לקוחות הבנק בעלי חשבון פרטי מגיל 18 ומעלה (לפי גיל הצעיר בחשבון).לקוחות החתומים על תחום ניירות ערך ישראלים בחשבון.לקוחות בעלי חשבון פרטי פעיל המתנהל באופן תקין - בעלי יתרה בחשבונם של 1,000 ש"ח לפחות בעובר ושב / בפיקדון / בתוכנית חיסכון (לא כולל תכנית חיסכון לכל ילד) או בתיק ניירות ערך סחיר. בנוסף, הלקוחות בעלי כרטיס אשראי בנקאי או דיירקט בתוקף ופעיל (שבוצעה בו עסקה של לפחות 1 ש"ח בכרטיס ב-3 חודשים הקודמים למועד הקובע מבין שלושת המועדים הרלוונטיים) או הלוואה שקלית פעילה או תיק ניירות ערך.

התנאים המצטברים צריכים להתקיים באותו החשבון, באחד מארבעת המועדים הקובעים: 31.8.25 או 30.9.25 או 31.10.25 או 4.12.25.

לקוחות שאינם זכאים ולקוחות של בנקים אחרים

לקוחות של בנק הפועלים שאינם עומדים בתנאים או לקוחות של בנקים אחרים אשר יצטרפו לבנק הפועלים ויעמדו באותם תנאים ביום 4.12.25 יהיו זכאים גם הם להנות מההטבה.

עמלות

המניות ניתנות כהטבה ללא עלות. כמו כן, על שתי המניות שיתקבלו יינתן פטור מעמלות למשך 20 שנה או עד למכירת שתי מניות של הבנק, המוקדם מבניהם.

אופן בחירה

את הבחירה בקבלת המניות או בקבלת המענק אפשר לבצע באפליקציית ניהול החשבון של הבנק, באתר האינטרנט של הבנק ללקוחות פרטיים, באמצעות פניה לבנקאי בפועלים בטלפון במספר 2407* או 2081* ללקוחות PRO, או באמצעות פניה בסניף. אם לא תיבחר אחת מהאפשרויות, חשבון הלקוח יזוכה באופן אוטומטי במענק הכספי.

מועדי הבחירה

ללקוחות שעומדים בתנאי הזכאות של שלושת המועדים הקובעים הראשונים (31.8.25, 30.9.25, 31.10.25) הבחירה במניות או במענק הכספי תחל ביום 26.11.25 ותסתיים ביום 14.12.25 בשעה 16:00.

ללקוחות שעומדים בתנאי הזכאות של המועד הקובע הרביעי (ה-4.12) - הבחירה במניות או במענק הכספי תחל ביום 8.12.25 ותסתיים ביום 14.12.25 בשעה 16:00.

אופן קבלת המניות או המענק

אם נבחרה האפשרות של קבלת מניות, ביום קבלת המניות יופיע בחשבון הזכאי מענק בסכום השווה לקניית המניה ובאותו היום תתבצע קנייה בחשבון בדיוק באותו הסכום.

אם נבחרה האפשרות קבלת מענק (או לא בוצעה בחירה בכלל), ביום קבלת המענק יופיע בחשבון הזכאי מענק בסך 125 ש"ח.

שער המניה לרכישה בחשבון

הרכישה תתבצע על בסיס שער הסגירה של המניה ביום 17.12.25.

מועד קבלת המניות או המענק

המניות ללקוחות הזכאים שבחרו בכך יועברו לחשבונם בתאריך 21.12.25 או בסמוך לכך. במידה ונבחרה האפשרות לקבל מענק או שלא בוצעה בחירה כלל, יזוכה החשבון במענק בסך 125 ש"ח.

אפשרות מכירת המניות

המניות ניתנות למכירה בכל עת ללא עמלה.

לוחות זמנים של התוכנית

31.830.931.1026.114.128.1214.12(בשעה 16:00)17.1221.12מועד קובע ראשון לזכאות להטבהמועד קובע שני לזכאות להטבהמועד קובע שלישי לזכאות להטבהפתיחת התוכנית והאפשרות לבחירה בין מניות למענקמועד קובע רביעי לזכאות להטבה פתיחת האפשרות לבחירה (לזכאים במועד הקובע הרביעי)סיום אפשרות הבחירה לכלל הזכאיםקביעת עלות המניות בהתאם לשער הסגירה בסוף יום המסחרקבלת המניות ומענק המזומן

לפרטים נוספים ולמתחם "משקיעים מתחילים" >> https://www.bankhapoalim.co.il/he/capital-market/bank-shares

חשוב לדעת

הטבת המענק הכספי או שתי מניות הבנק לבחירת לקוחות זכאים בכפוף לתנאי הבנק כמפורט באתר, וניתנים כחלק מהטבות הרבעון הרביעי שבנק הפועלים מעניק ללקוחותיו במסגרת מתווה ההקלות של בנק ישראל לרבעון הרביעי של 2025. עלות התוכנית ביחס ללקוחות שעמדו בקריטריונים במועד הקובע הראשון (31.8.25) או השני (30.9.25) או השלישי (31.10.25) תיזקף לתקציב מתווה ההקלות של בנק ישראל (בחישוב של 125 ש"ח ללקוח), ואילו ביחס ללקוחות שיעמדו בקריטריונים רק במועד הקובע הרביעי, לא תיזקף לתקציב מתווה בנק ישראל. אין באמור משום ייעוץ השקעות המתחשב בנתוניו ובצרכיו של כל אדם. המניות מוצעות בהתאם לדוח הצעת המדף שפורסם ביום 26.11.2025.