כיכר השבת
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מי ניסה להרעיל למוות תינוקות בירושלים? | טראמפ איחר ב-45 דקות וכך הגיב • צפו

עימותים קשים בכביש 4 | טראמפ: ההסכם עם איראן עדיין לא סופי | חשד חמור בירושלים: חומרי הרדמה במזון תינוקות | פשיטה משטרתית נגד ארגון פשע בנצרת | הכנסת אישרה חסינות לח"כ טלי גוטליב | טראמפ איחר לפסגת G7 והפתיע | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

בנימין נתניהוחרדיםארה"באיראןדונלד טראמפטלי גוטליבG7יוסי סרגובסקיהיום בכיכר

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