סופו של עידן: רשת הפיצות הכי גדולה בישראל נמכרה בעסקת ענק

ענקית המזון המהיר Yum! Brands הודיעה על מכירת רשת פיצה האט בעסקה כוללת בשווי 2.7 מיליארד דולר, לאחר שנים של ירידה במכירות ואובדן נתח שוק מול מתחרות כמו דומינו'ס.

במסגרת העסקה, קרן ההשקעות האמריקנית לונגריינג' קפיטל תרכוש את פעילות פיצה האט בכל העולם למעט סין תמורת כ-1.5 מיליארד דולר, בעוד שחברת Yum China Holdings תרכוש את פעילות הרשת בסין תמורת כ-1.2 מיליארד דולר. שתי העסקאות צפויות להיסגר במהלך הרבעון השלישי של 2026 בכפוף לאישורים רגולטוריים.

'פיצה האט' נוסדה בשנת 1958 ויש לה כיום למעלה מ-100 סניפים בישראל, מה שהופך אותה לחברת הפיצות עם הכי הרבה סניפים בארץ (לדומינו'ס יש כ-63 סניפים בלבד).

החברה נחשבה במשך עשרות שנים לאחת מרשתות הפיצה המובילות בעולם, אך בשנים האחרונות התקשתה להתמודד עם שינויי הרגלי הצריכה, התחזקות שירותי המשלוחים והתחרות הגוברת בענף.

החברה אף הודיעה בעבר על סגירת מאות סניפים לא רווחיים בארצות הברית במסגרת ניסיונות התייעלות.

מנכ"ל Yum! Brands, כריס טרנר, אמר כי "תחת לונגריינג' ו-Yum China, פיצה האט תהיה בעמדה טובה לצמיחה עתידית עם בעלים שמביאים מומחיות עמוקה בענף המסעדנות".