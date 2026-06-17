כיכר השבת
התהפך לגמרי

היו הרבה רגעים תמוהים של טראמפ בצרפת - אבל זה הרגע הגדול מכולם

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אירח אמש לפגישה את אמיר קטאר במסגרת מפגש ה-G7 | השקרים שאמר נשיא ארה"ב נגד ישראל בפני גדול אויביה, מממן החמאס מקטאר, כבר פורסמו בהרחבה | אבל היה קטע אחד מדהים לא פחות של טראמפ - שעסק דווקא באיראן (בעולם)

טראמפ ומנהיג קטאר
טראמפ ומנהיג קטאר| צילום: צילום: G7

ההצהרה המשפילה של על ישראל בפני אמיר קטאר, בה טען כי הג'יהאדיסט מסוריה יעשה עבודה טובה יותר מול חיזבאללה מאשר ישראל, וכי ישראל מפציצה אזרחים - כבר פורסמו בהרחבה.

אך הצהרה אחרת של הנשיא האמריקני באותה הזדמנות שעסקה דווקא ב, עברה משום מה מתחת לרדאר.

הצהרתו של דונלד טראמפ במהלך מפגש ה-G7 באוויאן בנוגע לאיראן מעוררת תמיהה עצומה ומסמנת תפנית מפתיעה בגישתו הרטורית כלפי הרפובליקה האסלאמית.

בעוד שבעבר נקט טראמפ בקו נוקשה ותוקפני במיוחד כלפי טהראן, בדבריו מול אמיר קטאר הוא בחר להרעיף שבחים על ההנהגה החדשה באיראן, תחת הנהגתו של מוג'תבא חמינאי.

​בדבריו, טען נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי ההנהגה באיראן הם "אנשים מאוד רציונליים" ואף הוסיף כי "היה נעים להתמודד איתם", אותה הנהגה בדיוק שטבחה בכ-40,000 מאזרחיה ברחובות וממשיכה לקרוא להשמדת ארה"ב.

​​"אנחנו מתמודדים עם אנשים שאני חושב שהם אנשים מאוד רציונליים", הצהיר טראמפ. "זאת אומרת, היה נעים לעשות איתם עסקים". טראמפ הוסיף לשבח את האויב: "הם היו אנשים חזקים, אנשים חכמים. אני חושב שלמעשה הם חכמים יותר מהקבוצה הראשונה והשנייה".

טראמפ אפילו טען כי מדובר בקבוצה שאיננה רדיקלית כמו "הראשונה והשנייה", כאשר המשיך לטעון שבוצע באיראן "שינוי משטר".

"אבל הם לא עברו רדיקליזציה והם, אתם יודעים, מחפשים לעזור למדינה שלהם", אמר טראמפ בפני אורחו, האויב מספר 1 באיסלאם הסוני של המערב.

צפו בדברים.

איראןדונלד טראמפקטאר

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