ההצהרה המשפילה של טראמפ על ישראל בפני אמיר קטאר, בה טען כי הג'יהאדיסט מסוריה יעשה עבודה טובה יותר מול חיזבאללה מאשר ישראל, וכי ישראל מפציצה אזרחים - כבר פורסמו בהרחבה.

אך הצהרה אחרת של הנשיא האמריקני באותה הזדמנות שעסקה דווקא באיראן, עברה משום מה מתחת לרדאר.

הצהרתו של דונלד טראמפ במהלך מפגש ה-G7 באוויאן בנוגע לאיראן מעוררת תמיהה עצומה ומסמנת תפנית מפתיעה בגישתו הרטורית כלפי הרפובליקה האסלאמית.

בעוד שבעבר נקט טראמפ בקו נוקשה ותוקפני במיוחד כלפי טהראן, בדבריו מול אמיר קטאר הוא בחר להרעיף שבחים על ההנהגה החדשה באיראן, תחת הנהגתו של מוג'תבא חמינאי.

​בדבריו, טען נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי ההנהגה באיראן הם "אנשים מאוד רציונליים" ואף הוסיף כי "היה נעים להתמודד איתם", אותה הנהגה בדיוק שטבחה בכ-40,000 מאזרחיה ברחובות וממשיכה לקרוא להשמדת ארה"ב.

​​"אנחנו מתמודדים עם אנשים שאני חושב שהם אנשים מאוד רציונליים", הצהיר טראמפ. "זאת אומרת, היה נעים לעשות איתם עסקים". טראמפ הוסיף לשבח את האויב: "הם היו אנשים חזקים, אנשים חכמים. אני חושב שלמעשה הם חכמים יותר מהקבוצה הראשונה והשנייה".

טראמפ אפילו טען כי מדובר בקבוצה שאיננה רדיקלית כמו "הראשונה והשנייה", כאשר המשיך לטעון שבוצע באיראן "שינוי משטר".

"אבל הם לא עברו רדיקליזציה והם, אתם יודעים, מחפשים לעזור למדינה שלהם", אמר טראמפ בפני אורחו, האויב מספר 1 באיסלאם הסוני של המערב.

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