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הערכות מודיעיניות

תחמנות איראנית: התרגיל של מוג'תבא חמינאי למרות אישור ההסכם

בישראל מעריכים כי המנהיג העליון של איראן אינו מעוניין להגיע להסכם גרעין סופי | זו הסיבה שבגללה באיראן בכל זאת אישרו את ההסכם והאזהרה במערכת הביטחון (אקטואליה, ביטחוני)

מוג'תבא חמינאי

הערכה מודיעינית שהוגשה לדרג המדיני בישראל, חושפת כי מאחורי הנכונות האיראנית לכניסה למשא ומתן לא עומד שינוי מגמה אמיתי, אלא מהלך טקטי מחושב.

על פי הדיווח של ירון אברהם בחדשות 12 הערב (שלישי), בקהילת המודיעין הישראלית מעריכים כי המנהיג העליון של , מוג'תבא חמינאי, אינו מעוניין כלל להגיע להסכם סופי בנושא הגרעין.

האישור שניתן מצד טהרן להסכם המסגרת נובע, לפי הדיווח, אך ורק מאינטרסים כלכליים ואסטרטגיים מידיים - ובראשם הרצון להביא לשחרור מיצרי הורמוז ולהעניק זריקת מרץ כלכלית דחופה למשטר האייתוללות המבוסס, מבלי לוותר בפועל על שאיפותיו הצבאיות.

במערכת הביטחון שיגרו ביממה האחרונה אזהרות חריפות ומפורשות לשרים ולמקבלי ההחלטות, לפיהן הרפובליקה האסלאמית צפויה לנקוט בטקטיקה מוכרת של סחבת.

גורמי הביטחון התריעו, לפי הדיווח, כי להערכתם איראן תמרח את הזמן באופן מכוון, כך שחלון הזמנים שנקצב למשא ומתן, העומד על 60 ימים, יתארך ויהפוך לתקופה ממושכת הרבה יותר.

החשש המרכזי בירושלים הוא שפרק זמן זה לא ינוצל לשיחות עקרות בלבד, אלא ישמש ככיסוי לפעילות אקטיבית בשטח. בכיר במערכת הביטחון הביע דאגה עמוקה בשיחה סגורה וציין כי אין לצפות להתנהלות אחרת מצד משטר תאב נקם, וכי יהיה זה מפתיע מאוד אם האיראנים לא ישקיעו את כל המאמצים והתחבולות שברשותם כדי לקצר את טווח הפריצה שלהם לפצצה גרעינית בחסות השיחות הדיפלומטיות.

לצד הדאגה מהתחלקותה של איראן, חושף הדיווח משבר אמון חריף וחסר תקדים בין ירושלים לוושינגטון סביב סוגיה זו. ישראל פנתה לאחרונה לממשל האמריקני ובקשה רשמית לעיין במזכר ההבנות הקיים – מסמך שפרטיו מוכרים היטב לא רק לאיראנים, אלא גם למתווכות קטאר ופקיסטן. למרות הבקשה הישראלית, בוושינגטון השיבו בשלילה וסירבו לאפשר לישראל לראות את הדברים.

בכיר ישראלי הודה בעקבות כך כי קיימת בעיית אמון קשה בין המדינות, כאשר האמריקנים חוששים כי בישראל יתדרכו את כלי התקשורת וידליפו את תוכנו של המזכר, ובכך ישבשו את התהליך הרגיש המוביל לחתימה. סירוב זה מדגיש בצורה כואבת עד כמה רחוקות ועמוקות המחלוקות בין ישראל לבת בריתה הגדולה ביותר בכל הנוגע להתמודדות עם האיום האיראני בעת הנוכחית.

איראןמוג'תבא חמינאי

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