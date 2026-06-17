סגן הנשיא לשעבר של ארצות הברית, מייק פנס, התייחס להסכם המסתמן בין הממשל האמריקני לבין איראן והביע דאגה עמוקה מהתנאים שנחשפו.

בדבריו הבהיר פנס כי "הניסוחים שיצאו, אין בהם שום אזכור לפירוק תוכנית הגרעין או תוכנית הטילים הבליסטיים" וכי מעבר לכך "אין שום מחויבות להפסקת התמיכה בחמאס, בחיזבאללה או בארגוני טרור אחרים" מצד המשטר בטהרן.

​בהמשך דבריו הציג פנס את התמורות הכלכליות המשמעותיות שאיראן צפויה לקבל באופן מיידי עם החתימה על מזכר ההבנות בין המדינות.

פנס ציין כי "בניגוד לכך, ישנה הקלה מיידית בסנקציות מרגע חתימת מזכר ההבנות" והוסיף כי הטבה זו "יכולה להגיע לעד שלושה מיליארד דולר בחודש לקופת המשטר האיראני" אשר יזרמו למדינה באופן שוטף.

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​לדבריו של סגן הנשיא לשעבר, ההקלות הכלכליות אינן נעצרות בכך והן כוללות גם גישה לנכסים רבים אשר היו חסומים עד כה.

פנס פירט כי "ישנה התחייבות לשחרור של מאה מיליארד דולר בנכסים איראניים מוקפאים, לפחות לפי חלק מהניסוחים שהודלפו, שזה ישוחרר עוד לפני שיושג הסכם סופי במקרה של התקדמות" בשיחות.

​בנוסף לכך, מתח פנס ביקורת חריפה על הכוונות להשקיע כספים בבנייה מחדש של תשתיות באיראן בעוד ההנהגה הנוכחית נותרת על כנה.

הוא ציין את ה"קריאה לארצות הברית ואחרים לארגן קרן שיקום של שלוש מאות מיליארד דולר, כאשר משמרות המהפכה והאיסלאמיסטים הקיצוניים ממשיכים להוביל באיראן, זה חוסר אחריות עמוק".

​פנס השווה את המהלכים הנוכחיים למדיניות החוץ של הממשלים הדמוקרטיים הקודמים, אותה הגדיר כניסיון פיוס כושל מול האיראנים.

הוא הדגיש כי "אני מאמין שזה מריח כמו הפיוס שראינו במהלך שנות אובמה, הפיוס שג'ו ביידן ניסה להשיג וזכה להתעלמות מצד האיראנים, ואנחנו דחינו על הסף במהלך הממשל הראשון של טראמפ".

​בסיום דבריו קרא פנס לנשיא המכהן לשנות את הגישה בניהול המשא ומתן ולהפגין עוצמה מול המשטר האיראני.

פנס הצהיר כי "אני חושב שהנשיא צריך פשוט לעמוד איתן, לשרטט את הקו האדום הזה, ואם האיראנים לא יסכימו לתנאים הבסיסיים הללו, שהם באינטרס של הביטחון שלנו, הביטחון של ישראל והשלום והיציבות של האזור, אז אני חושב שעלינו לאפשר לכוחות המזוינים של ארצות הברית לפתוח את המיצרים ולחסל את האיום בתנאים שלנו".