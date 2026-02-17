בזמן שהפוליטיקאים באולפנים מתווכחים על מכסות יעד וסנקציות פליליות, מתחת לרדאר צומחת מהפכה שקטה שכבר משנה את פני המגזר החרדי וצה"ל. בפרק החמישי של הפודקאסט "חרדים בקו האש", מארח מנכ"ל "נצח יהודה", יוסי לוי, את הרב כרמי גרוס – חלוץ ישיבות ההסדר החרדיות בישראל.

מתוך הפיילוט שהתחיל הרב גרוס לפני 12 שנה עם שמונה תלמידים בלבד, צמחה רשת של 14 ישיבות הסדר חרדיות (כמו "דרך חיים", "ברקאי", "חדוותא" ועוד), בהן לומדים היום כ-1,000 תלמידים שמשלבים סדרי ישיבה קפדניים עם שירות צבאי ואקדמיה.

לא אידיאולוגיה, תרבות: למה חרדים לא מתגייסים?

הרב גרוס, יליד ארה"ב שגדל בלב האליטה של עולם הישיבות הליטאי השמרני (למד בישיבות הנחשבות "בית התלמוד" ו"בריסק"), מציג בפרק אבחנה פסיכולוגית נדירה המסבירה את נתק הגיוס החרדי.

"הבעיה היא לא דתית, אלא תרבותית", מסביר הרב גרוס. הוא מציג השוואה מרתקת: "קח משפחה אורתודוקסית-ציונית בארה"ב. הם אוהבים את ישראל, חוגגים את יום העצמאות ותורמים כסף. אבל האם יעלה על דעתם לשלוח את הבן שלהם בן ה-18 לשרת בצה"ל? כנראה שלא, כי הם אמריקאים. באותו אופן, החרדי הממוצע בארץ לא מתגייס כי הוא פשוט לא מרגיש ישראלי. הוא חי בתרבות שמקורה במזרח אירופה – של ניתוק מוחלט מתרבות המדינה שבה הוא חי".

המודל האמריקאי עולה לישראל

הרב גרוס, שחווה בעצמו תהליך של התקרבות לציונות מתוך ההבנה שחיבור למדינה שומר על הזהות היהודית, החליט לייבא את "המודל האמריקאי" – חרדיות שמשלבת תורה, אקדמיה ופרנסה בכבוד.

"כולם אמרו לי שזה בלתי אפשרי ליישם את זה בארץ. אמרו לי 'זה לא ילך'", הוא צוחק. אבל הרב גרוס ועמיתו, רמי ליבר, לא ויתרו. שנתיים תמימות הם עבדו ללא משכורת. המודל שיצרו בישיבת "דרך חיים" תובעני במיוחד: חצי יום של לימוד גמרא אינטנסיבי ברמה הישיבתית הגבוהה ביותר, ולאחריו לימודי תואר אקדמי במדעי המחשב, שירות צבאי, ולעיתים קרובות גם "סדר שלישי" בערב.

ההפתעה הגדולה ביותר שלו הייתה לגלות שדווקא תלמידים מ"ישיבות קטנות" קלאסיות (ללא בגרויות כלל) הצטרפו לתוכנית, מתוך רצון לשמור על זהותם החרדית אך גם לדאוג לעתידם ולמשפחתם.

"אם תלמיד אחד עוזב וכולם הולכים אחריו – אין לך ישיבה, יש לך כלא"

למרות קריאת התיגר על הזרם המרכזי, הרב גרוס מעולם לא ספג "פאשקווילים" או מתקפות ברחוב החרדי. "טסנו מתחת לרדאר", הוא מסביר.

עם זאת, יש לו מסר נוקב וברור למנהיגי הציבור החרדי וראשי הישיבות שמפחדים לאפשר לתלמידים שאינם לומדים לצאת לשירות ולעבודה: "שאלתי ראש ישיבה אחד: 'למה אתה לא נותן לאלו שלא באמת לומדים ללכת למסגרת נכונה בצבא?' והוא ענה לי: 'כי אם אחד ילך, כולם ילכו'. אמרתי לו: 'אז אין לך ישיבה, יש לך כלא'. המסר שלי לרבנים הוא: אל תפחדו. יש לכם אלפי תלמידים שלא ממצים את עצמם. תעבדו איתנו".

ויש לו גם ביקורת על שלטונות צה"ל, שמקבלים החלטות בוועדות הכנסת בלי להתייעץ עם אנשי השטח: "מישהו חשב פעם להרים טלפון לכרמי גרוס? יש לנו מודל שעובד עם אלף תלמידים. תדברו איתנו לפני שאתם עושים דברים שברור לכל בר דעת שלא יעבדו".

האזינו לפרק המלא של "חרדים בקו האש" – שיחה מרתקת על חינוך, שבירת מוסכמות והעתיד של החברה הישראלית.

הצצה לפרק הבא:

בפרק הבא של הפודקאסט נארח את חבר הכנסת ועדת החוץ והביטחון, האלוף (במיל') אלעזר שטרן, מי שמוביל קו נוקשה נגד חוק הגיוס המתגבש ודורש לגייס גם את לומדי התורה. צפו לשאלות קשות ולעימות מרתק.