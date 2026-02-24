"אני נגד מעצרים פליליים של חרדים. תפגעו בהם כלכלית עד הקצה". ( צילום: כיכר השבת )

"אני נגד מעצרים פליליים של חרדים. תפגעו בהם כלכלית עד הקצה". | צילום: צילום: כיכר השבת

"אני נגד מעצרים פליליים של חרדים. תפגעו בהם כלכלית עד הקצה". - צילום: כיכר השבת

אם חשבתם ששמעתם הכל על גיוס חרדים, הפרק השישי של הפודקאסט "חרדים בקו האש" ישאיר אתכם ללא מילים. המנחה, יוסי לוי, אירח לויכוח נוקב את חבר הכנסת, ראש אכ"א וקצין חינוך ראשי לשעבר – האלוף (במיל') אלעזר שטרן.

שטרן, שגדל בלב הציונות הדתית והיה מהדתיים הבודדים בצנחנים בשנות ה-70, לא עושה הנחות לאיש. הוא יורה לכל הכיוונים: לעבר ההנהגה החרדית, כלפי הקואליציה, ואפילו נגד ראש הממשלה.

"אנשים לא מבינים מה זה לילות בלי שינה"

העימות המרכזי באולפן נסוב סביב מעמדם של לומדי התורה. בעוד שלוי (מנכ"ל "נצח יהודה" ומג"ד חרדי) מגן בחירוף נפש על ערך לימוד התורה וטוען שיש לגייס קודם כל את רבבות הצעירים החרדים שאינם לומדים, שטרן מסרב לקבל את ההפרדה הזו לאחר ה-7 באוקטובר.

"אל תמכרו לי סיפורים," מטיח שטרן. "ילדים בני 30, עם משפחות, עוזבים את הבית לעשרות ימים בשנה ומסכנים את הנפש. אתה יודע כמה תלמידי חכמים מהציונות הדתית נהרגו במלחמה הזאת? הם לא מבינים את זה. הם לא מבינים את הלילות שלנו, כש-16 נכדים שלי האבות שלהם בעזה או בלבנון. הכי קל להגיד 'לימוד, לימוד'."

בלי משטרה, בלי מעצרים – סנקציות כלכליות "עד הקצה"

למרות התבטאויותיו החריפות, שטרן מפתיע כשהוא יוצא נגד מעצרים של עריקים חרדים, זכר לסערה של "חוק לפיד" ב-2014.

"אני לא מתלהב מהמעצרים האלה בתוך בני ברק," הוא חושף. "אפשר לוותר על הסנקציות הפליליות, זה מזיק. מבחינתי הפתרון הוא פשוט: מי שלא נותן למדינה – לא מקבל מהמדינה. שימו את הסנקציות הפליליות בצד, אבל תפעילו סנקציות כלכליות עד הקצה. משפחה שלא משרתת לא תקבל הנחה במעונות ולא בארנונה".

המחיר של שילוב חרדים: פגיעה בשירות נשים

רגע מפתיע נוסף בפרק נרשם כששטרן – שרבים רואים בו סמן ליברלי – מגן בתוקף על ההחלטה למנוע כניסת חיילות לבסיסי ההכשרה של החטיבה החרדית החדשה "חשמונאים", למרות הביקורת הציבורית העזה.

"בחיים שלנו יש התנגשויות של ערכים," מסביר שטרן. "בשביל האתגר הגדול של שילוב חרדים, צריך שבחטיבת חשמונאים לא יהיו נשים. אני תומך בזה שיוצרים את התנאים המלאים, כולל כשרות 'בד"ץ בית יוסף', גם אם זה בא על חשבון שירות נשים באותו מקום ספציפי. הערך של שילוב חרדים גובר כאן".

מאחורי הקלעים של הועדה: "ראש הממשלה בא רק כדי להדליף"

שטרן גם מספק הצצה מטרידה לנעשה בוועדת החוץ והביטחון, הוועדה שאמורה לפקח על חוק הגיוס. הוא מאשים את חברי הקואליציה בהיעדרות מופגנת מהדיונים, ואת ראש הממשלה בניצול הוועדה לצרכים תקשורתיים: "ברור לי שהוא בא לוועדה רק כדי שיוכל להדליף. בפעם האחרונה הוא פשוט הקריא לנו את העדות שלו ממבקר המדינה".

האזינו לפרק המלא – 45 דקות של עימות פתוח, כואב וישיר על העתיד של צה"ל והחברה הישראלית.

הצצה לפרק הבא:

בפרק הבא של "חרדים בקו האש" אנחנו חוזרים לשיחה מרתקת עם המייסד של הכל – תא"ל (במיל') יהודה דובדבני. הוא יחשוף לראשונה מה באמת קרה בתוך הבית של הרב שטיינמן זצ"ל, באותו לילה גורלי שבו נפל הפור על הקמת "הנח"ל החרדי".