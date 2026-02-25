מסע הכומתה של לוחמי 'נצח יהודה' לזכר חבריהם - צילום: נחמן כהן / עמותת נצח יהודה מסע הכומתה של לוחמי 'נצח יהודה' לזכר חבריהם | צילום: צילום: נחמן כהן / עמותת נצח יהודה 10 10 0:00 / 0:11 מסע הכומתה של לוחמי 'נצח יהודה' לזכר חבריהם ( צילום: נחמן כהן / עמותת נצח יהודה )

לוחמי גדוד נצח יהודה, מחזור אוגוסט 2025, השלימו מסע כומתה מאתגר באורך כ-50 קילומטרים, ביחד עם כלל חטיבת כפיר. המסע התקיים באזור עפולה, לאחר תקופה אינטנסיבית של גיבושים ואימונים.

מפקדים בגדוד נשאו על גבם תמונות ודגלים לזכר חבריהם מהגדוד שנפלו בשנה במהלך מלחמת חרבות ברזל ובכך חיברו בין הדרך, הזיכרון והשליחות. רוח הלחימה של החיילים התבטאה בשילוב של תורה עם הגנה על עם ישראל, שילוב שמלווה את הגדוד מראשית דרכו.

מסע הכומתה של לוחמי 'נצח יהודה' לזכר חבריהם ( צילום: נחמן כהן / עמותת נצח יהודה )

ברגעי הסיום המרגשים הצטרפו משפחות הלוחמים וליוו את בניהם בקילומטר האחרון. עבור רבים מהם זה היה שיאו של תהליך ארוך ומשמעותי. אחד האבות אמר: "זה לא גדוד רגיל, זה גדוד מיוחד שנותן יכולת אמיתית לשרת כחרדי בצבא". אם נוספת של אחד החיילים שיתפה את רבני עמותת נצח יהודה שהגיעו ללוות את המסע ואמרה: "הבן שלי התפתח כאן, הוא שמח כל כך במקום שבו הוא נמצא היום. הוא מרגיש שליחות אמיתית במה שהוא עושה".

הרב שאול עבדיאל מרבני עמותת נצח יהודה שהגיע ללוות את החיילים במהלך המסע אמר: "גדוד נצח יהודה הוא גדוד שמגן על עם ישראל בגופו, ומשלב תורה עם עשייה, לחימה והגנה. אלו חיילים גיבורים שבוחרים להיות חלק מגדוד של גיבורים. גדוד קדוש".

בתוך כך, הגדוד מסיים בימים אלה את משימתו בעזה לאחר שנתיים לחימה וצפוי לצאת לתעסוקה מבצעית בהגנה בגזרה הסורית, על הגבול הצפוני.