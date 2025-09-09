בשבועות האחרונים שמו לב לא מעט תושבים בשכונה החרדית בורו פארק בברוקלין כי חבילות הדואר שלהם, בהם גם מסמכים רגישים ופרטיים, נעלמו מתיבות הדואר בבניין מגוריהם.

דיווח על כך הועבר לארגון 'השומרים' בשכונה, והללו החלו להתפרס עם צוותי תגבור באזורים רלוונטים בשכונה הגדולה, כדי לעקוב אחר הדבר ולנסות לאתר את החשוד.

בשלב מסוים הבחינו המתנדבים בחשוד והעבירו בזמן אמת עדכונים למשטרת ניו יורק. בסופו של דבר נעצר החשוד על ידי המתנדבים והמשטרה, בעודו מנסה להמשיך בגנבותיו.

לפי הדיווח באתר 'בורו פארק 24', החשוד נעצר בזמן אמת בסמוך לרחוב 58 על רחוב 9 בשכונה.

על החשוד נמצא שקית דואר - כנראה של פריטים שבזז - לצד סכין. גורמים בשכונה ציינו כי העובדה שנמצאה אצלו סכין יכולה ללמד על כך שהיה בו איום נוסף על התושבים היהודיים בשכונה.

בנוסף נמצא אצל החשוד מפתח דואר של שירות הדואר האמריקני הרשמי (USPS). המפתח מספק גישה לחדרי דואר בבניין. החזקה של המפתח באופן בלתי חוקי ושימוש בו הופכים את המחזיק במפתח לעבריין פדרלי ויש לכך השלכות חמורות במיוחד.

בתיעוד ממצלמות האבטחה, שפרסם ארגון 'השומרים', נראה החשוד, עם כובע שמש לבן לראשו, מתקרב לחדר דואר באחד מהבניינים בשכונה - ומצליח לפתוח אותו כדי לחטט בתיבות הדואר.