מאבק מקומי שנולד מסכסוך שכנים שגרתי ביישוב היוקרתי סביון, הולך ותופס ממדים רחבים ומעורר דאגה בקרב חסידות חב"ד ברחבי הארץ ורבים נוספים מציבור שומרי המסורת ברחבי הארץ.

במרכז הפרשה עומד בית חב"ד המקומי בסביון, שהפך בשנים האחרונות למוקד פעילות תורני וכעת ניצב בפני הגבלות משפטיות שעשויות לשמש תקדים מסוכן.

בית חב"ד בסביון הוקם על ידי שליח חב"ד הרב שמואל ביסטריצקי, ופעל מתוך בית מגורים פרטי. במקום מתקיימות תפילות, שיעורי תורה, אירועי חג ופעילות קהילתית שוטפת עבור תושבי האזור. אלא שעם הזמן החלו שכנים סמוכים להביע התנגדות לפעילות, בטענה כי מדובר בהפרעה לאורח החיים בשכונה. כך דווח בערוץ 14.

בין הטענות שהועלו, לפי הדיווח: עומסי חניה, תנועה מוגברת של מבקרים, וכן חשש לפגיעה בערך הנכסים. בעקבות הפניות, נכנסה לתמונה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של מועצת סביון, שטענה כי פעילות בית חב"ד מהווה שימוש חורג שאינו תואם את ייעוד הנכס למגורים.

לאחר הליך משפטי, הושגה הסכמה בין המועצה לבין הרב ביסטריצקי, שבמסגרתה ניתן צו שיפוטי המגביל את המשך פעילות בית חב"ד במתכונתו הנוכחית. ואולם, בהמשך החליט הרב לערער על ההסכמה - בטענה כי המשמעויות שלה חורגות בהרבה מהמקרה הפרטי.

לטענת הרב ביסטריצקי, מדובר בפסיקה שעלולה ליצור תקדים משפטי רחב, שיסכן את פעילותם של בתי חב"ד רבים הפועלים ברחבי הארץ מתוך מבנים פרטיים ומהווים מרכזים פתוחים לכלל הציבור. לדבריו, קביעה כזו עלולה לפגוע בליבת שליחות חב"ד, הנשענת על פעילות קהילתית זמינה ונגישה.

בחב"ד מדגישים כי בית חב"ד איננו רק בית תפילה, אלא מרכז קהילתי חי - מקום לשיעורים, ייעוץ, תמיכה רוחנית וחיבור למסורת. לכן, לטענתם, הסוגיה אינה תכנונית בלבד, אלא נוגעת לשאלת חופש הדת והפעילות הקהילתית בישראל.

מנגד, במועצה המקומית סביון מבהירים כי פעולתם נבעה משיקולים תכנוניים בלבד, וכי ההליך המשפטי הסתיים בהסכמה מלאה של הצדדים. לטענתם, הערעור שהוגש כעת מבקש לשנות הסדר שנחתם מרצון.

כעת ממתינים הצדדים להכרעת הערכאה המשפטית, כאשר מעבר למחלוקת המקומית, רבים עוקבים בדאגה אחר ההשלכות האפשריות. הכרעה שתתקבל בתיק זה עשויה להשפיע לא רק על סביון - אלא על פני הפעילות של בתי חב"ד בקהילות רבות ברחבי ישראל.