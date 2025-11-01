הפוסק רבי משה שטרנבוך הופיע אמש בעצרת המיליון, במרפסת במרכז העצרת בפינת הרחובות ירמיהו בריינדס', כשלצידו יושבים חברי בד"צ העדה החרדית, ובנוסף השתתפו גם האדמורי"ם המובילים בעדה החרדית, האדמורי"ם מתולדות אהרן ודושינסקיא.

אך מתברר כי דווקא בימים אלו כאשר עם ישראל מתאחד יחד לזעקה ומחאה על הגזירות נגד עולם התורה, התנהל מאבק אימתנים בתוך העדה החרדית מצד כמה גורמים קיצוניים בהנהלת העדה החרדית שניסו למנוע את השתתפות בני העדה החרדית בעצרת נגד גזירת הגיוס.

כזכור, בתחילת השבוע התקיים כינוס חירום של בד"צ העדה החרדית בהרכב מלא בראשות הפוסק הגר"מ שטרנבוך ובהשתתפות הגרש"ב סורוצקין ראש ישיבת 'עטרת שלמה' לדון על דרכי הפעולה לנוכח הגזירה. במהלך הכינוס אף הגיע ללשכת הבד"צ שליחות מבתיהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, לבקש את השתתפות העדה החרדית בעצרת.

במהלך האסיפה אשרו בד"צ העדה החרדית אישרו את ההשתתפות בעצרת, אך בתנאי שיקבלו התחייבות כי 'דבר העצרת' לא יעסוק בקריאה ותמיכה לחקיקת חוק גיוס עם יעדים ופשרות, אלא ידרוש את החזר הפטור הגורף לבחורי הישיבות כפי שהיה נהוג עד היום.

בתגובה לדרישות אלו, השיבו חברי הוועדה המארגנת של העצרת, כי דרישת העצרת הינה להחזיר את הסדר 'תורתו אומנותו' הקיים זה כבר שנים רבות.

יצויין כי אכן אמש הוכרז ב'דבר העצרת' באופן ברור כי "העצרת מביעה את דרישתה הנחרצת מהשלטונות לשמור מכל משמר על ההסדר שהיה קיים במשך כל השנים לגבי לומדי התורה".

אך למרבה הצער, גם לאחר שהדברים הובהרו עוד לפני העצרת, המשיכו אותם גורמים קיצוניים בתוך הנהלת העדה החרדית, בניסיונות מתמשכים בטענות שונות ומשונות לבטל את השתתפות העדה החרדית בעצרת הענק.

מכנגדם, עמדו ראשי הנהלת העדה החרדית ובעיקר מהקהילות המרכזיות של תולדות אהרן ודושינסקיא בדרישה, כי הנוהל כבר נקבע בעבר בעדה החרדית להשתתף בעצרות מסוג זה כמו למשל בעצרת המיליון שהתקיימה בשנת תשע"ד שם השתתפו כל הבד"צ בהרכב מלא בראשות הגאב"ד הקודם הגרי"ט וייס זצ"ל, אך למרבה הבושה, אותם גורמים קיצוניים בהנהלת העדה החרדית המשיכו והפעילו לחץ על מזכירות הבד"צ שלא ייצא מכתב מסודר מטעם העדה החרדית בקריאה להשתתף בעצרת,

אך מעז יצא מתוק, כאשר בעקבות הויכוחים הכריע הפוסק הגר"מ שטרנבוך לכתוב בעצמו מכתב עם קריאה לציבור להשתתף בעצרת, במכתבו כתב "כאשר ריבי רבבות אלפי ישראל מכלל העדות והחוגים עומדים להתכנס מחר לכינוס מחאה וזעקה גדולה כנגד פעולות השלטונות לעקור תורה מישראל בגזירת הגיוס המחרידה כל לב ועל רדיפת ומעצר הבחורים והאברכים היקרים, אוי לדור שכך עלתה לו בימיו, הרי הדבר ברור שחובה להשתתף עם הציבור ולהרבות כבוד שמים ולהכריז בקול גדול כי כל כלי יוצר עליך לא יצלח ועלינו לעמוד על המשמר במסירות נפש נגד הגזירה בלא לוותר אפילו על נפש אחת, הכו"ח בצער רב, משה שטרנבוך".

כמו כן נשא בע"פ דברים מיוחדים שתועדו ופורסמו ברחבי העולם בעניין החובה להשתתף בעצרת. בדבריו אמר פוסק הדור בערב העצרת: "מחר יתקיים העצרת וזהו מצוה אמיתית על כל אחד לסייע למערכה, וכל אחד יתאמץ לבוא ויהיה לו מצוה גדולה וישועה גדולה, ומי שעוזר לזה יצליח בעזרת השם.