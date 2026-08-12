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אל תפחדו מאלול: כך תהפכו את החודש המלחיץ בשנה להזדמנות של פעם בחיים

בשיעור מיוחד לאלול, המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון מסביר את עומק המשל של אדמו"ר הזקן על "המלך בשדה": הקשר האמיתי בין יהודי לקב"ה בחודש אלול - הוא חזרה לעצם מי שאתה באמת, בלי תחפושת ובלי מסכה כלשהי | צפו (יהדות)

אלול נתפס אצל רבים כחודש של חשבון נפש, קבלות ופחד - חודש שבו מרגישים שהקב"ה יושב מעלינו עם פנקס פתוח ובודק כל תנועה.

אבל המסר האמיתי של אלול הפוך לחלוטין. אלול בא בא לשנות בדיוק את התחושה הזאת, ולהחזיר אותנו לקשר הרבה יותר פשוט, קרוב ואמיתי עם הקב"ה, מלא ביטחון ושלוות נפש.

בשיעור מיוחד לאלול, המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון מסביר את עומק המשל של אדמו"ר הזקן על "המלך בשדה": הקשר האמיתי בין יהודי לקב"ה בחודש אלול - הוא חזרה לעצם מי שאתה באמת, בלי תחפושת ובלי מסכה כלשהי.

הקב"ה לא מחכה לנו רק בבית הכנסת, בתפילה או ברגעים חגיגיים. הוא יוצא אל תוך החיים עצמם - לעבודה, לבית, למשפחה, לאוכל, לטיול ולרגעים הפשוטים של היום.

דרך ביאור ששמע מהרבי מליובאוויטש בשנת תשמ"ח נלמד להשתחרר מהתחושה שהקב"ה כל הזמן "בודק אותנו", להרגיש ש"דודי לי" - שהקשר איתנו באמת יקר וחשוב לו, ואיך הופכים את אלול מחודש מלחיץ להזדמנות לחיבור עמוק יותר.

הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון

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