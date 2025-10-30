עצרת התפילה המתכנסת היום ברחובה של עיר הקודש ירושלים, במעמד רבבות אלפי עמך בית ישראל מכל העדות והחוגים, בראשות מרנן ורבנן רועי ישראל גדולי התורה וחכמיה וצדיקי הדור שליט"א, ובהשתתפות ראשי ישיבות, יושבי על מדין, מרביצי תורה ולומדיה השקועים בלימודה, שפכה שיח בפני אבינו שבשמים שיצילנו ויפדנו מכל רע שזוממים על עמלי התורה, והיא מביעה עם זאת את זעקתה, כאבה, ומחאתה נגד הפגיעות הקשות והחמורות בלומדי התורה אשר בארץ הקודש. על דעת גדולי וחכמי הדור קיבלה העצרת את ההחלטות כדלהלן:

א.

העצרת מצהירה קבל עם ועדה כי התורה היא חיינו, התורה היא משוש לבנו, התורה היא אשר מסרו אבותינו את נפשם על לימודה ועל קיומה זה אלפי שנים. אין לנו שיור אלא התורה הזאת, ואין אומתנו אומה אלא בתורותיה, כנודע. התורה היא זו שעמדה לנו בכל הזמנים להגן ולהושיע, וגם בימים אלו התורה הקדושה היא זו שמגנה על הישוב בארה"ק ועל עם ישראל, ובזכותה בלבד אנו קיימים, ולא יעלה על הדעת למעט מלומדיה ולהצר את צעדיהם, ועל כן העצרת מביעה את דרישתה הנחרצת מהשלטונות כי יש לשמור מכל משמר על ההסדר שהיה קיים במשך כל השנים לגבי לומדי התורה, שכל החפץ ללמוד תורה יוכל לעשות זאת ללא מגבלה וללא הפרעה, כפי שנפסק להלכה שכל המקדיש חייו לתורה אסור להטיל עליו עול אחר, כי הם תקוות עמנו.

ב.

העצרת מביעה בזאת מחאה כואבת נגד חילול ה' הנורא הנגרם מכך שתלמידי הישיבות הקדושות, העוסקים בתורה ובעבודת ה', נעצרו באופן מחפיר ונכלאו בתנאים קשים בין חומות הכלא. מעשה זה מהווה פגיעה חמורה בזכות הבחירה של בני תורה אלו להקדיש את חייהם ללימוד התורה ולהגות בה, ואף פגיעה בחופש הדת כפי שהתחייבו בחוקי המדינה. היהדות החרדית לא תשלים עם המצב הנורא הזה! כמו כן מביעה העצרת מחאה על הניסיון הנואל להצר את רגלי עולם התורה בארץ ישראל ולמנוע את פריחתו.

ג.

העצרת מוחה כנגד מערכות המשפט והפקידות המשפטית, שבעזות מצח לוחמים נגד התורה ונגד לומדיה. כל החלטותיהם והכרעותיהם, לרבות המלצותיהם ועצותיהם, נובעות אך ורק מרצון להתנכל ללומדי התורה ולהצר את צעדיהם. ולדאבוננו נתקיים בנו, מקום המשפט שמה הרשע. העצרת קוראת לאותן מערכות לחזור בהם מדרכם הנלוזה, ומזימתם לא תצלח! וכמו כן העצרת מביעה את כאבה נגד ממשלת ישראל אשר לא פעלה כדי למנוע מצב מחפיר זה. אנו נמשיך בלימוד התורה בכל תנאי ובכל מצב!

ד.

העצרת פונה בלב כואב לאחינו בית ישראל, ולאותם התועים שטרם זכו לאור התורה, בקריאה נרגשת, אחינו! בכל העיתים והזמנים אבותינו מסרו את נפשם למען לימוד התורה הקדושה, היתכן שדווקא כאשר זכינו להיות בארה"ק תהיה פגיעה בלומדי התורה?! לא יעלה על הדעת שבכל העולם מתאפשר לכל אדם ללמוד תורה כרצונו ודווקא בארה"ק ירדפו את בני התורה.

ה.

העצרת מייקרת ומרוממת את תלמידי הישיבות הקדושות ואברכי הכוללים שיחיו, השקועים בתורה ולנים בארבע אמותיה, המקדישים את כל ימיהם ללימוד התורה הק'. חזקו ואמצו! אל תערצו ואל תחתו מפני החורשים עליכם רע, המשיכו לשקוד בתורת ה', וברכת כל עם ישראל מלווה אתכם בכבוד ובהערכה: שאו ברכה ועשו חיל בתלמודכם, לתפארת עם התורה, לשם ולתהילה.