תחת הכותרת "עת צרה היא ליעקב וממנה נושע", פרסמה הערב (רביעי) מועצת גדולי התורה באמריקה מכתב חריג שבו התייחסו לסערת הגיוס, עומדת לפתח בחורי הישיבות בארץ הקודש - וקראו להצטרף ליום תפילה מחר.

"הנה מצב של אחב״י בכל מקום עומד בסכנה של התגברות שנאת ישראל, ובפרט בארצנו הק׳, וסכנת מלחמה מרחפת וגם עדיין נמצאים שבוים בשבי אויבים ר״ל ותפילתנו שהמקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה ומשביה לרווחה מאפילה לאורה ומשיעבוד לגאולה", נפתח המכתב. בשלב הזה נכתב: "בעת הזאת גוזרים גזירות נוראות כנגד עולם הישיבות בארצנו הקדושה, וזוממים חלילה לגייס את לומדי התורה ותופשי ספסלי בהמ״ד, היל"ת, אשר כבר הכריזו גדולי התורה זצוק״ל שעצם הגיוס הוא סכנה רוחני, ועוד גזירות רבות ורדיפות על עולם התורה ברוחניות ובגשמיות, ולדאבונינו כבר גייסו מאות בחורי ישיבות לצבאם ונמצאים כמה אברכים ובחורים בכלא הצבאי.

מכתב מועצת גדולי התורה

"עם ישראל אין כוחו אלא בפה, וחובתנו להתחנן לפני בורא כל עולמים ולעורר רחמים מלפניו על עמו, וכבר הכריזו גדולי ישראל בארץ ישראל ליום תפילה ביום חמישי כ״ז מנחם אב יום כיפור קטן מוקדם. ולכן נתכנס כולנו בתפילת רבים בכל קצוי תבל, ולבקש מלפניו בעבור כלל עולם התורה בארצנו הקדושה ועבור כל אחד ואחד מאחינו בני ישראל בכל מקום שהם, אבינו מלכנו בטל מעלינו כל גזירות רעות וקשות".

לסיום כותבים הרבנים: "ועם ישראל די בכל אתר ואתר, יתכנסו לאמירת תהילים ותפילת יום כיפור קטן, ומה טוב ומה נעים מי שמקבל על עצמו להתענות (אפי׳ לשעות) כמנהג יום כיפור קטן ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים, ובני הישיבות יוסיפו בלימודם, ותעל שוועת בני ישראל על עולם התורה ועל כלל ישראל הנתונים בצרה ובשביה, והקב"ה יחוס וירחם עלינו ויגאלנו מכל צרותנו, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה שנת גאולה וישועה".