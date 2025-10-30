האדמו"רים בעצרת תשע"ד ( צילום: שוקי לרר )

היהדות החרדית נערכת היום (חמישי) לשיא הפגנת האחדות הגדולה, שתתקיים בכניסה לירושלים עיר הקודש, לאורך כל רחובות הכניסה לעיר: שרי ישראל, מלכי ישראל וירמיהו. העצרת נערכת לנוכח גזירת הגיוס ומעצר תלמידי הישיבות.

מפת העצרת

אלפים כבר הקדימו את בואם במהלך הלילה, על רקע החשש שמערך התחבורה לא יספיק להביא את כלל המשתתפים לאירוע. הגרמ"ה הירש במסר חריף לפני העצרת: "אם זה לא יצליח יש עוד דרכים" חנני ברייטקופף | 29.10.25 בראשות מנהיגי הדור: רבבות בני הציבור החרדי יתכנסו בצהריים לעצרת היסטורית בעד לומדי התורה נחמן שטרנהרץ | 06:36 העצרת תיפתח בשעה 14:30 ויאמרו בה סדר תפילה מיוחד שנקבע מראש, הכולל פרקי תהילים וסליחות, והיא תימשך עד השעה 16:30. במהלך העצרת לא יינשאו נאומים. במקום זאת, כלל המשתתפים יתאחדו יחדיו באמירת פרקי תהילים ותפילות מיוחדות, שחלקן ייקראו פסוק בפסוק, במטרה לאחד לבבות. מערכות כריזה ורמקולים רבי עוצמה נפרסו ברחובות העצרת, כדי להבטיח שכל המשתתפים יוכלו לשמוע את סדר התפילה בבירור ובאחדות גמורה. בעלי התפילה ייבחרו מכלל המגזרים: הציבור הליטאי, הספרדי והחסידי. גדולי ישראל יצאו הבוקר (סביב השעה 10:00) לירושלים ויתמקמו במרפסות לאורך ציר העצרת. חלק מגדולי ישראל יעמוד ב'מלון ירמיהו 33' כדי להוות מקור חיזוק למשתתפים. כפי שכבר פורסם לא תוקם במה מרכזית בעצרת הענק מחר, אלא כל אדמו"ר ומנהיגי קהילה יעמוד יחד עם חסידיו באזור אחר, על פני הרחובות בהן תתקיים ההפגנה.

הבמה המרכזית בעצרת תשע"ד ( צילום: שוקי לרר )

לטובת הקהל, להלן מיקומי המרפסות והעמידה של גדולי ישראל במהלך העצרת!

במלון ירמיהו, ישהו ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי, חבר המועצת הגר"י זילברשטיין, ועוד.

ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן יעמוד במרפסת ברחוב ירמיהו בבנייני תנובה.

למרות שהעדה החרדית לא החליטה על השתתפות בעצרת, הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך יגיע לעצרת ויעמוד במתחם 'יד שרה' ברחוב ירמיהו.

הגרב"ד פוברסקי בעצרת בשנת תשע"ד ( צילום: שוקי לרר )

הגרמ"צ ברגמן בעצרת תשע"ד ( צילום: שוקי לרר )

כמו כן הורה האדמו"ר מתולדות אהרן לכלל אלפי חסידיו לבל לפרוש מהציבור, ולהשתתף בעצרת בכניסה לעיה"ק ירושלים.

האדמו"ר מתולדות אהרן בעצרת תשע"ד ( צילום: שוקי לרר )

האדמו"ר מגור יעמוד ברחוב ירמיהו פינת שמגר, ובאזור זה יתקבצו אלפי חסידי גור.

האדמו"רים מגור ובאיאן בעצרת תשע"ד ( צילום: שוקי לרר )

האדמו"ר מויז'ניץ הורה לאלפי חסידיו להשתתף בעצרת, והאדמו"ר ישתתף ככל הנראה בעצרת כשהוא יושב ברכבו.

האדמו"ר מויז'ניץ בעצרת תשע"ד ( צילום: שוקי לרר )

האדמו"ר מצאנז ישהה מחר בעצרת בדירה בפינת הרחובות ברנדייס ירמיהו. שם גם יתרכזו אלפי חסידי צאנז המגיעים מכל הארץ.

האדמו"ר מצאנז בעצרת תשע"ד ( צילום: שוקי לרר )

האדמו"ר מסאדיגורה יעמוד במרפסת בקרן רחובות שמגר ירמיהו.

האדמו"ר מבאיאן יעמוד בסמוך לקלויז הגדול של החסידות ברחוב מלכי ישראל פינת בריינדס.

האדמו"ר מרחמיסטריווקא יעמוד עם חסידיו ברחוב ירמיהו פינת שמגר.

האדמו"ר מזוועהיל יעמוד עם ציבור חסידיו ברחוב שרי ישראל 1, פינת מלכי ישראל שמגר.

האדמו"ר מפינסק קרלין יעמוד עם ציבור כלל חסידיו ברחוב שרי ישראל 1 פינת סמטת קב ונקי, סמוך לצומת המרכזית.

האדמו"ר מפינסק קרלין בעצרת תשע"ד ( צילום: שוקי לרר )

האדמו"ר מדושינסקיא גם כן יעמוד במרפסת מלון ירמיהו 33.

האדמו"ר מבעלזא, שממעט ביציאות לאירועים, אם יוכל לצאת ישהה במתחם כדורי, גם בצומת שמגר.

האדמו"ר מבעלזא בעצרת תשע"ד ( צילום: שוקי לרר )

האדמו"ר מסלונים יעמדו ברח' מלכי ישראל פינת תחכמוני (ליד חניון שנלר).

האדמו"ר מטשערנאביל יעמוד במרפסת בביהמ"ד של טשערנאביל ברח' תובל.

האדמו"ר מטשערנוביל בעצרת תשע"ד ( צילום: שוקי לרר )

האדמו"ר ממחנובקא בעלזא יעמוד בקרן הרחובות שרי ישראל חשמונאים.

האדמו"ר מביאלה יעמוד עם חסידיו ברחוב ירמיהו פינת מנחת יצחק מתחת לגשר.

האדמו"ר מדאראג יעמוד עם חסידיו ברחוב שרי ישראל פינת חשמונאים.

האדמו"ר מדארג בעצרת תשע"ד ( צילום: שוקי לרר )

האדמו"ר מקרעטשניף יעמוד עם חסידיו בקרן הרחובות ברינדייס ירמיהו.

האדמו"ר מסטריקוב יעמוד עם קהל חסידיו בישיבת 'פורת יוסף' בגאולה.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, חבר מועצת חכמי התורה, יעמוד בצומת מרן, סמוך לקברו הק' של אביו, מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל.

הראשל"צ הגר"י יוסף בעצרת תשע"ד ( צילום: שוקי לרר )

ישיבת 'עטרת שלמה' תתרכז במוסד הרב קוק בכניסה לעיר, שלטי ענק הוצבו במקום עם תמונתו של תלמיד הישיבה אריאל שמאי.

