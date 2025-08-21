ככה חרדים משתלבים בקלות בהייטק - זה אפשרי!

עם 14 שנות ניסיון ו־17 מחזורים רצופים, JBH הפכה למעצמה של הכשרת הייטק בציבור החרדי – מעצמה של קשרים חזקים והשפעה משמעותית בשוק העבודה.

זו לא רק מערכת ארגונית, זו מערכת של קשרים שפועלת בשביל התלמיד – צוות מנוסה שמביא את הסטודנט אל הטופ של עצמו עם למידה פרקטית ומקצועית, בוגרים שכיום מועסקים כעובדים בכירים ופותחים דלתות למחזורים הבאים, ואנשי מפתח בשוק ההייטק שמלווים את התכנית ומסייעים בהשמה.

הצטרפו עכשיו לטופ של ההייטק >>

״רציתי לעבוד בהייטק, הראש שלי בנוי לתכנות - למספרים, להגיון, לפיצוח בעיות״ מספר יואל, תלמיד במחזור 17. ״אבל לא היה לי מושג איך להפוך את החלום למציאות״. הרצון ללמוד בוער, אך לא תמיד ניתן לעצור את החיים. כאן גילה יואל את JBH – תכנית גמישה עם מצוינות בלתי מתפשרת ותוצאות מוכחות בשטח.

"ההבנה הבסיסית שלנו היא שהתכנית צריכה להתאים לתלמיד – לא להפך. אנחנו בונים מסלול שמאפשר לסטודנט להיות מקצוען״ אומר חיים, ״מסלול שמאפשר להתקדם מקצועית לצד המחויבויות שכבר יש לו. לא מעט תלמידים מספרים שכך הם יכולים לשלב לימודים ברמה גבוהה עם שגרת המשפחה והחיים – בלי לוותר על אף אחד מהם."

העובדה שתכנית הלימודים מותאמת לשעות לא גורעת מההישגים – ההפך. מאות בוגרים כבר משולבים בתפקידים בכירים בתעשיית ההייטק בישראל ומחוצה לה. צוות ההוראה של JBH כולל מתכנתים מובילים, אנשי הייטק מנוסים ויועצים מהאקדמיה למדעי המחשב. הודות לניסיון הרב בתעשייה, הם יודעים להפוך מושגים מופשטים לתרגול מעשי ולהכין את התלמידים לעבודה אמיתית כבר במהלך הלימודים.

הצטרפו עכשיו לטופ של ההייטק >>

צוות ההוראה המקצועי לא נשאר רק בכיתה – הוא מלווה את התלמידים גם בשלבי ההשמה לאחר סיום התכנית. ״אין כמו המלצה חמה, ובהייטק – על אחת כמה וכמה״ מספר מ׳, בוגר התכנית שכיום עובד כמפתח DevOps. ״כשאני ממליץ על בוגר התכנית נפתחות לו כל הדלתות״. וזה לא רק מ׳ – בוגרי JBH משולבים בכל מקום בתעשייה ומוכיחים את מה שכבר ידוע: המקצועיות והפרקטיקה של התכנית מנצחת.

הלימודים ב־JBH מותאמים לתלמיד – סדרי לימוד מידי בוקר, מימון מלא, אווירה תורנית ושמורה, וחשוב לא פחות – תעודת הנדסאי רשמית מטעם מה"ט. התלמידים המשתתפים בסדרי הלימוד התורני זכאים גם למלגה מכובדת.

״אנחנו מזמינים את כולם להצטרף למסלול הלימודים האיכותי, ליהנות מלימודים מקצועיים באווירה שמורה, ולהיות חלק מאחוזי השמה גבוהים״ מסכם חיים.

JBH מחכה לך עם כל המעלות – תתקדם להצלחה שלך.

הצטרפו עכשיו לטופ של ההייטק >>