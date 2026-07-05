אלפי משפחות חרדיות בלייקווד שבניו ג'רזי חוו שבת סיוטית ומיוזעת במיוחד, לאחר שסופת רעמים עוצמתית והרסנית הכתה באזורם במהלך ערב שבת וגרמה לשיבושי ענק בתשתיות החשמל. הסופה, שהגיעה עם רוחות עזות במהירות של למעלה מ-110 קמ"ש, הכתה ביישובים רבים זמן קצר לאחר כניסת השבת, הפילה עמודי חשמל, עקרה עצים מן השורש וגרמה לנזקים כבדים ברחבי האזור כולו.

לפי דיווח ב-YWN, נכון למוצאי השבת, כמעט 121,000 צרכנים של חברות החשמל המקומיות עדיין מנותקים מזרם החשמל, כאשר לייקווד מסומנת כאחד המוקדים שנפגעו בצורה הקשה ביותר באירוע.

המצב בלייקווד הפך למורכב ומאתגר במיוחד בשל גל החום הכבד שפקד את האזור, כאשר הטמפרטורות במהלך השבת טיפסו אל סביבות 38 מעלות צלזיוס (100 מעלות פרנהייט). השילוב בין החום הקיצוני לבין היעדר המיזוג, המקררים והתאורה בבתי התושבים החרדים, אילץ אלפי משפחות לשהות בתנאים תנוריים לאורך כל השבת.

חברות החשמל הזניקו למערכה למעלה מ-1,700 עובדים הפועלים במשמרות רצופות של 16 שעות, ואף גייסו צוותי סיוע ממדינות ואזורים שכנים כדי להשתלט על היקף ההרס. למרות שהצוותים הצליחו להחזיר את החשמל לכ-50,000 תושבים במהלך הלילה, החברות נמנעו מלמסור לוח זמנים מדויק לחזרתו המלאה של הזרם לכלל הבתים.

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דובר חברת החשמל JCP&L, כריס הניג, הסביר כי מדובר בקו סופות חריג בעוצמתו שנע מצפון לדרום ופגע כמעט בכל אזורי השירות של החברה, תוך שהוא מותיר נזקים נרחבים הדורשים טיפול יסודי ברשתות המתח. מוקדי הפגיעה המרכזיים הנוספים מעבר ללייקווד שבמחוז מונמות', הם מחוז מוריס עם למעלה מ-51,000 מנותקים, ומחוזות אסקס, מידלסקס ויוניון. כמענה ראשוני למצוקת התושבים שנותרו ללא יכולת לקירור מזון, החלו חברות החשמל לחלק קרח ומים מינרליים ללא עלות בנקודות מכירה וברשתות שיווק נבחרות באזורים הפגועים.

הסופה לא הסתפקה בפגיעה ברשת החשמל וגרמה לשיבושי תחבורה קשים בכל רחבי ניו ג'רזי. תנועת הרכבות של חברת 'NJ Transit' הושבתה בקווים מרכזיים לאחר שיותר מ-50 עצים קרסו על פסי הרכבת וחסמו את הצירים. במקביל, כבישים רבים נסגרו לתנועה בשל חוטי חשמל קרועים ועצים שחסמו את נתיבי הנסיעה. באזור מדפורד, ברק ישיר שהכה בגג של כנסייה מקומית הצית שריפת ענק, ונדרשו צוותי כיבוי מתשעה תחנות שונות כדי להשתלט על הלהבות, באירוע שהסתיים בנס ללא נפגעים.

הרשויות המקומיות בניו ג'רזי מזהירות כי הפסקות החשמל השפיעו גם על תחנות השאיבה, דבר שעלול להוביל לירידה משמעותית בלחץ המים עבור חלק מהתושבים במחוז מונמות'. ראש עיריית סקוטש פליינס, ג'וש לוסרדו, אישר בצער כי אדם אחד נהרג כתוצאה ישירה מפגיעת הסופה בליל שבת, אם כי פרטיו טרם הותרו לפרסום. החזאים בארצות הברית מזהירים כי מערכת נוספת של סופות רעמים עלולה לחלוף באזור, אם כי ההערכות הן שהיא תהיה חלשה יותר מהסופה ההרסנית של ערב שבת.