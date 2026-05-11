בהמשך לפעילות משטרתית (ראשון) עצרו שוטרי תחנת חולון חשוד נוסף בגין חשד למעורבות בסדרת אירועי תלישה וגניבה של מזוזות שהתרחשו בערים חולון ובת ים במהלך השבועות האחרונים.

החשוד הראשון, שוהה בלתי חוקי בן 25 תושב חברון, נעצר אמש לאחר שאותר בדירת מסתור ביפו כשברשותו מזוזות רבות. בעקבות מעצרו, זיהו הבלשים חשוד נוסף שעל פי החשד פעל עמו בצוותא, ואתרו אותו בדירה בחולון.

החשוד השני, תושב שטחים בן 20, נעצר הבוקר במהלך פעילות ממוקדת של כוחות המשטרה. בחיפוש שבוצע בדירה בה שהה, נתפסו עשרות מזוזות נוספות שעל פי החשד נגנבו על ידי שני החשודים יחד מבתי מגורים באזור.

בתקופה האחרונה התקבלו במשטרה מספר דיווחים על אירועים חמורים שבהם נתלשו ונגנבו מזוזות מבתי מגורים בחולון ובת ים. בעקבות הדיווחים, פתחו שוטרי תחנת חולון בחקירה סמויה מקיפה, תוך שילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, במטרה לאתר את החשודים המעורבים במעשים.

במסגרת המעצרים, איתרו השוטרים בדירות בהן שהו החשודים חמישה שוהים בלתי חוקיים נוספים, אשר נעצרו אף הם. כל השוהים הבלתי חוקיים הועברו לטיפול הגורמים המוסמכים.

שני החשודים המרכזיים הועברו לחקירה בתחנת חולון, והבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בתל אביב. על פי החשד, השניים פעלו יחד בביצוע העבירות לאורך תקופה ממושכת.

ממשטרת ישראל נמסר: "המשטרה תמשיך לפעול בנחישות לאיתור גורמים המבצעים עבירות מסוג זה, הפוגעות בציבור ובתחושת הביטחון של התושבים. אנו קוראים לציבור לדווח על כל חשד לפעילות חשודה".