כיכר השבת
המשטרה עדכנה על חיפושים

היה שוהה הרבה בירושלים: אולי ראיתם את אילן אביטן מנתיבות?

המשטרה ביקשה לפני זמן קצר את עזרת הציבור בחיפושים אחר תושב נתיבות, ששוהה הרבה בירושלים ולאחרונה נותק עמו הקשר | אלו סימני הזיהוי שנמסרו (חדשות חרדים)

תמונת הנעדר (צילום: דוברות המשטרה )

המשטרה מבקשת לפני זמן קצר (שני) את עזרת הציבור בחיפושים שהיא עורכת אחר נעדר המתגורר בעיר נתיבות

הנעדר, הוא אילן אביטן, בן 59, תושב נתיבות, אשר עימו נותק הקשר מזה מספר ימים. על פי המשטרה: "ידוע כי בעת האחרונה שהה ב ולעיתים פוקד את העיר נתיבות".

זה תיאורו:

  • גובה: 180
  • מבנה גוף: מלא
  • גוון עור: בהיר
  • שיער: שיבה
  • זקן על פניו, מרכיב משקפי ראייה ועוטה כיפה שחורה לראשו.

"כל היודע דבר אודות מקום המצאו מתבקש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל או למשטרת נתיבות בטלפון 08-9937444", נמסר מהמשטרה.

מסתובב לאחרונה בשכונת עזרת תורה הירושלים קובץ נדבות בבהמ"ד סאטמר
יואלי

