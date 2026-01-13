חריג: שוטרים ירו למוות בחולה חמוש שהתבצר בבית החולים

חולה חמוש נורה למוות בידי שוטרי משטרת ניו־יורק. בתוך בית החולים פרסביטריאן–מתודיסטי ברוקלין, הממוקם בשכונת פארק סלופ – אזור הסמוך לריכוזים יהודיים וחרדיים משמעותיים.

האירוע החריג אירע לפי דיווחים אמריקנים בשעת לילה בסוף השבוע. במשטרה קיבלו קריאות חירום על גבר חמוש בחפץ חד שנמצא בקומה השמינית של בית החולים. עם הגעת הכוחות למקום התברר כי מדובר בחולה בן כ־62, תושב ברוקלין, שאושפז במקום יום קודם לכן.

החשוד התבצר בתוך חדר, חסם את הדלת מבפנים והחזיק עמו שומר ביטחון ואדם נוסף. החדר נמצא כשהוא מכוסה בדם – על הרצפה ועל הקירות – לאחר שהאיש פצע את עצמו ואיים לפגוע באחרים.

השוטרים ניסו לנהל שיח עם החשוד וקראו לו שוב ושוב להניח את החפץ שבו החזיק. על פי הודעת משרד התובעת הכללית של מדינת ניו־יורק, נעשה גם ניסיון לנטרל אותו באמצעות אמצעי הלם חשמלי, אך הניסיון לא צלח. כאשר החשוד התקדם לעבר השוטרים כשהוא חמוש, נפתחה אש והוא נורה למוות במקום.

בדיווח של ABC7 New York צוין כי החפץ שבו השתמש החשוד לא היה סכין רגילה, אלא חתיכת חרס חדה שנשברה ממושב אסלה, ושימשה אותו ככלי תקיפה. בדיווחים ראשוניים אחרים הוזכרה סכין, והעניין עדיין נמצא בבדיקה.

עוד דווח ב-CBS New York, בין היתר, כי החשוד היה שוטר לשעבר במשטרת ניו־יורק, שפרש משירותו בשנות התשעים – פרט שהוסיף רגישות לאירוע בתוך המשטרה ומחוצה לה.

האירוע כולו תועד במצלמות הגוף של השוטרים. בהתאם לנוהל במקרים של ירי קטלני על ידי כוחות משטרה, המשרד לחקירות מיוחדות של התובעת הכללית של מדינת ניו־יורק הודיע על פתיחת חקירה עצמאית לבדיקת נסיבות הירי והאם השימוש בכוח היה מוצדק.

אף שבית החולים עצמו אינו ממוקם בלב שכונה חרדית, מדובר באזור שאליו מגיעים מדי יום מטופלים ומבקרים רבים מהקהילות החרדיות של בורו פארק, מידווד וקנזינגטון. בשל כך, האירוע עורר עניין ודאגה רבה בציבור החרדי המקומי, במיוחד לנוכח העובדה שמדובר בירי קטלני שהתרחש בתוך מוסד רפואי פעיל. נכון לשעה זו לא דווח על נפגעים נוספים.