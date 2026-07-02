מה באמת הילד שלך אומר לעצמו, כשאף אחד לא שומע? | צפו

יכול להיות שכל מה שאתה עושה עבורו הוא נכון. אתה מעודד. מחזק. מסביר. מציב גבולות. משקיע. ובכל זאת, משהו בפנים נשאר סגור. למה?

איך ייתכן שילד שמקבל כל כך הרבה אהבה עדיין משוכנע שהוא לא מספיק?

הרב יואב אקריש לוקח אותנו לבקשה האחרונה של משה רבנו לפני פטירתו — וחושף דרכה את ההבדל בין מי שמנהל אותנו לבין מי שבאמת רואה אותנו.

דרך סיפור מטלטל מהגמרא, סיפור אישי שנחרט בלב במשך שנים, ותובנה עמוקה מתורתו של הרבי מליובאוויטש — מתגלה הדבר האחד שמחזיר לילד את האמונה שיש בו משהו ייחודי משלו.

ויש שאלה אחת שאי אפשר להתחמק ממנה — כל הורה, מורה ומחנך נושא אותה בלב.