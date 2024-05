תשואות חן לרב החסיד ר' שמואל רסקין, מרצה ומחבר ספרים במחשבת ישראל, משליחי חב"ד בחולון, על העלאת תגובה תורנית ל'כיכר השבת' האתר החרדי הגדול בעולם העוסקת בצורת המנורה שהייתה בבית המקדש.

יצוין שלאחר הכתבה ב'כיכר' גם שמעון ריקלין ואראל סגל בערוץ 14 ערכו ראיון עם ז'אבו ארליך אודות המנורה הנ"ל.

בתגובתו הרב רסקין העיר על שימוש באותיות באנגלית כהסבר על צורת המנורה, והוא העיר זאת מפסחים ג, ב אודות אותו כהן שהשתמש בלשון "הגיעני כזנב הלטאה" אודות לחם הפנים.

ובכן: במסכת זבחים נ"ג בגמרא נאמר: "היכי עביד?... הא כיצד כמין גמא". 'גמא' היא האות השלישית באלפבית היווני. (אות גדולה: Γ, אות קטנה: γ) כפי שרש"י הקדוש מפרש: "כמין גמא - זורק נגד הפינה מן הכלי והדם מתפשט לשתי רוחות הפינה והרי הוא כמין גאם אות יונית עשויה ככף פשוטה"[2].

כך גם הרמב"ם, בהלכות כלי המקדש (פ"א ה"ט) מבאר "כיצד מושחין את הכהן? צק את השמן על ראשו וסך ממנו על גבי עיניו כמין כי יוונית". והרמב"ם בוודאי חביב על הרב רסקין במצוות רבו.

אם כן, לחינם נזעק הרב רסקין על כותב השורות שהשתמש באות באנגלית, שהרי גם חז"ל השתמשו באותיות יווניות, ואין להביא ראיה מחיות טמאות כלטאה לאיסור דוגמה מאותיות בלע"ז (כפי הידוע שדעת חב"ד שלילית ביותר על חיות טמאות לילדים).

אם הרב רסקין המליץ לי "מר היסטוריון, קח כוס מים", אנו נציע לו "בקבוק משקה בנדיקטין" (שמוכר בעיקר בחסידות חב"ד ככשר למהדרין ואכמ"ל).

טענתו של הרב רסקין שדברי כותב השורות "כתבה מגמתית... אינה אלא ביזוי כבוד חכמינו ז"ל ולא שום דבר מעבר לכך", ואנו במאמר זה נוכיח להד"ם.

טרם נעסוק בעיגולי הקנים לדעת הרמב"ם, רש"י והרבי, יש לציין שעלינו להיזהר מלהתבלבל בין לפחות שלושה עיגולים שונים במנורה.

הראשונה: סדר הקנים והנרות סביב לנר האמצעי. האם בקו ישר, כמו בחנוכיות החנוכה המצויות, או בעיגול כמו בפמוטות השבת המצויים כפי שהובא אצל רבנו סעדיה גאון[3].

השניה: צורת כל קנה בעצמו. האם עגול כצינור או בריבוע כקורות עץ, כמו הלייסטים המצויים בסוכה, וליתר דיוק פרופילי סוכות הברזל המצויים והמשמשים גם להעמדת סוכות חב"ד בכיכרות העיר[4].

השלישית: צורת הקנים מלמטה למעלה. האם בעיגול בצורת U כמנורה המצויה בשער טיטוס בתבליט המציינת את שדידת כלי המקדש וקדום לו כבר במטבעות מלכי החשמונאים. (שהעתקם מצוי בידינו, על גבי מטבעות 10 אג'). או בצורת V כפי שסבר הרבי מחב"ד.

במשך אלפי שנים מנורת המקדש מצוירת בעיגול, כפי המנורה שגולפה בשער טיטוס. גם רובם המוחלט של הממצאים בארץ המתוארכים לזמן שלפני החורבן מלמדים שכך היה מקובל לתאר את המנורה.

העתק תבליט ציור המנורה בשער טיטוס המוצב במוזיאון בית התפוצות ( מאת original file by Steerpike - File:Arch of Titus Menorah.png, CC BY 3.0 )

מאידך, רש"י בפירושו מתאר את המנורה "יצאים מצדיה - לכאן ולכאן באלכסון נמשכין ועולין עד כנגד גובהה של מנורה". האם כוונתו לדייק שהיו דווקא בצורת V? לאו דווקא. גם ה'מעשה חושב' המועתק בהמשך סבר שאין צורך לפרש כך ברש"י.

עיקר הדיון מתעורר מכתבי הרמב"ם. הרמב"ם בפירוש המשניות מצייר את המנורה בצורת V, כאשר בנו של הרמב"ם כותב "שישה קנים... נמשכים מגופה של מנורה לצד ראשה ביושר, כפי שצייר אותה אבא מרי ז"ל, לא בעיגול כמו שצייר אותה זולתו".

לאור דברים אלו עורר הרבי מחב"ד בצורך להחליף את ציורי המנורות ולהתאימן לשיטת הרמב"ם.

אמנם, לענ"ד מסתבר מאוד שעד לרבי מחב"ד אף אחד כנראה לא עסק בצורת הקנים מלמטה למעלה, הרמב"ם ובנו בהרחבה באים למיפק מדעת רס"ג, שהנרות צריכות להיות מסודרות בקו ישר כמו בחנוכיה, ולא במעגל סביב הקנה האמצעי כבפמוטות. כך שאם נחזור לראשונות, אחר גילוי דעתו של רס"ג ו(אבן עזרא הקצר), מסתבר שאין כל טעות בציורים והאיורים המסורים לנו מדורי דורות. ואין צריך להוציא שום לעז על דורות הראשונים. ועוד נחזור לכך.

דיון זה, הוא לא דיון מקביל לפלפולי 'שור שנגח את הפרה'. כולנו תקוה עזה שהוא יהיה אקטואלי 'הלכה למעשה', ופניתי בענין לידידי הרה"ח ר' שמשון אלבוים ראש מינהלת הר הבית ושאלתי האם יש להם הכרעה בענין. האם הם כבר נערכים ליום שבו השר בן גביר יורה למשטרה לאפשר את הדלקת מנורה במקום המקדש?

הרב אלבוים שהאיר עינינו בכמה פרטים בסוגיה, נמנע מלהיכנס בפלוגתא שבין גדולי ישראל. אולם לדבריו אין מי שטוען שצורת הקנים הוא לעיכובא ולכל הדעות שתי הצורות כשרות למעשה.

הרב אלבוים אף מזכיר את הגמרא במנחות (כ"ח ע"ב) שכאשר ניצחו חשמונאים את היוונים חידשו את ההדלקה במנורה של שיפודים. מנורה מאולתרת פשוטה כמין מסרק לכאורה, לא בקנים עגולים ולא אלכסוניים. כך שלמעשה נדליק במנורה הכי מפוארת שיהיה בידינו לקיים בו "זה אלי ואנווהו". וכשנעשיר לעשות מזהב מקשה, מועצות גדולי וחכמי התורה כבר יתנו את הכרעתם.

הרב רסקין בתגובתו הגדיר את ציור כתב ידו הק' של הרמב"ם כ"דברים נחרצים", אולם נמצאנו למדים שיש מגדולי ישראל שהסיקו מדברי הרמב"ם שציורו לא ראיה לצורת המנורה כלל וכלל.

ב"יסודות החינוך'[5] בנשיאות ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן הובא מאמר בנושא זה של צורת המנורה, ושם לאחר שהקדימו לבאר שמקובל היה תדיר בעם ישראל דצורת קני המנורה הם עגולים כלפי מעלה, אלא שלאחרונה הביאו את כתב יד קודשו של הרמב"ם והוא ז"ל צייר בצורה אלכסונית, ומהי האמת?

אלא שלולי ציור הרמב"ם קשה לומר כן, שכן התקבל בתפוצות ישראל שצורת המנורה היא עגולה, כפי שמצינו ב-95 אחוזים מהממצאים ופסיפסים בבתי כנסת העתיקים בהם התפללו ולמדו חז"ל ולא ציירו את המנורה אלא בצורת עגולה?!

בספר 'מעשה חושב' על מלאכת המשכן מאת המקובל האיטלקי/צפתי רבי רפאל עמנואל חי ריקי (חי ופעל בין השנים תמ"ז, תק"ג - 1687, 1743) מחבר 'משנת חסידים' על קבלת האריז"ל כתב להדיא שדעת הרמב"ם היא שקני המנורה היה בעיגול, ומבואר מדבריו שכיון שהקנים היו עולים בעיגול, הרי הם ממש בצורת הגלגלים, והנרות הקבועים בקנים הם ממש כדוגמת הכוכבים הקבועים בגלגלים[6].

"עכ"פ" ממשיך יסודות החינוך וכותב "מצאנו שפיר מקור מדברי הראשונים לדברי ה'מעשה חושב' שיש להשוות את הקנים לגלגלים. ומובן שפיר מדוע הסיק שהקנים היו עולים בעיגול.

כמו כן הרמב"ם עצמו כתב במפורש כהסבר על הצורה שצייר שאין היא מדויקת, וכך לשונו:

הרי לנו דברים ברורים שהרמב"ם עצמו כתב בהדיא דמצייר את הגביעים רק כעין משולש והכפתור כעין עיגול, אף שאין זה צורתם האמיתית המדויקת, מאחר שאין בכוונתו להמחיש בציור זה את המנורה, אין בה אלא לצייר באיזה מקום במנורה עמדו הפרחים והכפתורים וכו' ואיזה מקום היה ריקן, א"כ לכאורה פשוט לכל, שאין להביא שום ראיה מציור הרמב"ם, כיו שהרמב"ם הודיע לנו מפורשות שאין הציור מדויק, ולא בה אלא להמחיש את היחס בין מקום הקישוטים למקום הריקן ותו לא. וא"כ גם פשוט שאין להביא מכאן שום ראיה על צורת הקנים.

לאידך דעת חב"ד היא לדייק בלשון הרמב"ם, הכותב שבציורו לא דייק בצורת הגביעים והכפתורים, אך ציורו בכללות כן משקפת את דעתו. עוד הם מוסיפים ואומרים שכוונה זו מוכרחת לאור דבריו המפורשים של בנו רבי אברהם.

עוד יש להעיר כנגד שיטת המצדדים שצורת המנורה היא באלכסון, שהרי זו הוצאת לעז על דורות ראשונים, שכן לא מצינו אף אחד שהעיר על הציור המקובל שהוא לא נכון.

כמו כן בסידורי הקבלה הקדמונים ציירו את מזמור למנצח בנגינות הנאמר בצורת מנורה, בקנים עגולים או בשית מרובעת כדי להקל והמדובר בסידורים של קדושי עליון כהרש"ש, האר"י, קול יעקב, תלמיד הרח"ו ועוד ועוד. האם כל המקובלים וגדולי ישראל אלו לא הרגישו שאין המזמור שלפניהם בצורת המנורה האמיתית??

''שיוויתי" עם מזמור ס"ז בצורת המנורה עגולה (דנמרק, המאה ה-18 או ה-19) ( צילום: מאת image in Det Kongelige Bibliotek, author unknown - 18th or 19th century shiviti Det Kongelige Bibliotek, Denmark (Department of Oriental and Judaica Collections, Cod. Heb. 46:5) [1], נחלת הכלל )