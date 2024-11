הנרי שובל וחייליו ( צילום: מאת Frank Hurley - This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing for more information., נחלת הכלל )

באביב תרע"ט (1919), בשלהי מלחמת העולם הראשונה, ניצב הגנרל האוסטרלי הנרי שובל באתר כתובות נהר אל-כלב בלבנון. לצד רעייתו וחבר עמיתיו, הוא תועד ליד מצבת הזיכרון המרשימה לכיבוש ביירות וטריפולי - עדות חיה להישגיו הצבאיים בלבנון.

הנרי שובל בשנת תרפ"ג (1923)

כיבושי לבנון היו חלק ממסע ניצחונות רחב יותר של שובל במזרח התיכון. בכ"ה בתשרי תרע"ט (1 באוקטובר 1918), הובילו כוחותיו את כיבוש דמשק, ורק 24 ימים לאחר מכן, כבשו את חלב. הישגים אלה היו מכריעים בהכנעת האימפריה העות'מאנית, שנכנעה לכוחות הברית חמישה ימים בלבד לאחר כיבוש חלב. שובל, יליד תרכ"ה (1865) מניו סאות' ויילס, הגיע להישגים אלה לאחר קריירה צבאית ארוכה ומרשימה. הוא החל את דרכו הצבאית בגיל 21 כקצין ביחידת פרשים של מדינת קווינסלנד, והשתתף במלחמת הבורים בדרום אפריקה בין השנים תרנ"ט-תרס"ב (1899-1902).

הנרי שובל עם רעייתו וחבר עמיתיו באתר כתובות נהר אל-כלב בלבנון ליד מצבת הזיכרון לכיבוש ביירות וטריפולי (תצלום מאביב 1919)

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה בשנת תרע"ד (1914), נשלח שובל ללונדון לשמש כנציג אוסטרליה במטה הכללי של הצבא הבריטי. בשנת תרע"ה (1915) השתתף כמפקד חטיבת פרשים בקרב גליפולי, וב-תרע"ו (1916) לחם בחצי האי סיני בקרבות רומני ומגדבה.

כמפקד דיוויזיית הרגלים הרכובים אנזא"ק, הוא הוביל את כוחותיו לניצחון מכריע בקרב באר שבע בט"ו בחשוון תרע"ח (31 באוקטובר 1917), שפתח את הדרך לכיבוש ארץ ישראל. הקרב נחשב לאחד ההישגים הגדולים של שובל, כאשר התקפת הפרשים שלו הפתיעה את הטורקים ובעלי בריתם הגרמנים.

ידיד העם היהודי

המסע צפונה כלל עצירה משמעותית ברחובות, שם חנו כוחותיו למשך חמישה חודשים החל מכ"ט בחשוון תרע"ח (14 בנובמבר 1917). במהלך שהותם, התפתחו יחסים טובים בין הכוחות האוסטרלים לתושבי המקום. שובל אף השתתף בחגיגת ט"ו בשבט בבית העם של רחובות, שם הוזמן לנטוע עץ זית.

ניצחונותיו של שובל בלבנון ובסוריה היו השיא של מסע כיבושים מרשים. באלול תרע"ח (ספטמבר 1918), השתתפו כוחותיו בקרב מגידו המכריע, שפתח את הדרך לכיבושים הצפוניים. עם זאת, לא הכל היה קל עבור שובל - בפעולות בעבר הירדן ב-תרע"ח (1918), נתקלו כוחותיו בקשיים רבים בשל פני השטח, מזג האוויר ונחישות האויב.

הנרי שובל נפטר בי"ט באדר תש"ה (4 במרץ 1945), בגיל 79, במלבורן, אוסטרליה, חודשיים לפני סיום מלחמת העולם השנייה. מורשתו כמפקד מוביל במערכה על לבנון, סוריה, ארץ ישראל וסיני נותרה חלק משמעותי בהיסטוריה הצבאית של המזרח התיכון ואוסטרליה.

