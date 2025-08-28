תביעה אזרחית בסך 120,000 שקלים הוגשה לבית משפט השלום בירושלים, כנגד שני ערבים, אשר תקפו בגז פלפל בחור ישיבה חרדי לפני כשלוש שנים. לאחר התקיפה נעצרו הערבים ונידונו למספר חודשי מאסר ותשלום פיצויים.

בכתב התביעה מתאר עו"ד בלייכר את האירוע: "ביום 31.01.22 הלכו שלושה צעירים יהודים נ' ג' והתובע, לבושים לבוש חרדי מכיוון רחוב זקס לכיוון קבר שמעון הצדיק (סמוך לישיבת מיר)".

עוד נכתב בתביעה האזרחית: "הנתבעים אשר שהו אותה עת בצומת הסמוך לקבר הבחינו בתובע ונ' וג' חוצים את הכביש, וגמרו אומר לרסס עליהם גז פלפל מתרסיסי גז שנשאו עמם, רק בשל דתם והשתייכותם הלאומית של התובע וחבריו. הנתבעים עמדו על המדרכה כשפניהם לעבר התובע ונ' וג', כשהתובע ונ' וג' חלפו על פניהם קראו לעבר ג' אחד מהנתבעים : "ילד בוא שניה".

עוד מתואר בתביעה: "כאשר הסתובב ג' לעבר הנתבעים, שלפו הנתבעים את מיכלי גז הפלפל שנשאו, וריססו לעבר התובע ונ' וג' שברחו מהמקום ונפוצו לכל עבר וזאת ללא כל התגרות מצד התובע ונ' וג', מתוך מניע גזעני. כתוצאה מהאירוע נדרש התובע לשטוף את פניו לאחר שחש צריבה בעורו וזאת בשל השפעת הגז. במעשיהם המתוארים לעיל, תקפו הנתבעים את התובע מתוך מניע של גזענות".

עו"ד בלייכר מסר: "יש לפעול בכל האמצעים נגד כל פורע אסלאמי שלוקח חלק בפעילות הטרור כנגד יהודים. אנו מצפים שבית המשפט יטיל על הפורע גם פיצויים עונשיים כך שתושג הרתעה כבדה נגד כל פורע שמעלה בדעתו לתקוף, לפגוע או להשפיל יהודי מתוך מניעים אנטישמיים".