הרב דוד שליט"א,

שעות רבות ומשאבים רבים אתה משקיע זה שנים במציאת פתרון לסוגיית גיוס בני הישיבות.

פגישות, מכתבים, מאמרים, סיורים ואף בימי לחימה, בחרת לרדת לשטח, להכיר מקרוב, לדבר, לשמוע, להציע. לאחרונה אף נשכרים משפטנים, ונטען כי הושגו סיכומים עם הצבא, בתקווה שיחזיקו מול פסיקת בג"ץ.

אולם במבחן התוצאה הדברים מדברים בעד עצמם. הציבור החרדי, על הנהגתו ועל רבדיו השונים, אינו מאמץ את דרכך.

גם מתוך שורות קהילתך לא ניכרת תנועה משמעותית לקראת גיוס.

כמובן, ייתכן שהסיבה היא ההתנגדות בצד השני, אך ייתכן גם אחרת שאתה פשוט לא פועל בכיוון הנכון.

הייתי מציע לך מהלך פשוט וברור.

אם אתה מאמין שיש בידיך מודל שיכול להתקבל, גש למועצות גדולי וחכמי התורה - של דגל התורה, אגודת ישראל וש"ס, הצג בפניהם את הרעיון, את המסלול, את הפרטים.

אם הם יביעו תמיכה, תוכל לגשת לצבא כשליח אמת, לא כקול יחיד.

אך כל עוד רעיונותיך לא מקובלים על גדולי התורה המנהיגים את הציבור החרדי, ובפועל למעלה מ-95% ממנו נשמעים להם, הרי שאין להם תוקף ציבורי.

הם אינם "פשרה", אלא קול בודד, שמצטייר בציבור כפשרה חד צדדית.

בעיה עמוקה יותר היא בכך שניכר כי אתה עצמך עומד בצד אחד של המחלוקת, הצד הרואה במדינה ובצבא כמעט קודש, ומבקש להשתלב בהם מתוך תפיסה רעיונית.

אך הציבור החרדי, על כל גווניו, אינו רואה בכך אידיאל!

המאבק שלנו אינו רק על התנאים בצבא, אלא על עצם התודעה. לא על איך משרתים, אלא על שאלת ה'אם בכלל' לא מתוך התנשאות, אלא מתוך אמונה עמוקה בשליחות רוחנית שאינה יכולה להתמזג עם אידיאולוגיה ודרך חיים אחרת.

כמובן, ייתכן ויש תועלת במעשיך למי שכבר בחר להתגייס, במידה והמסגרות שתציע יעמדו בפיקוח, ותנאי הסיכום אכן יקוימו.

אך בכל הקשור למערכה העקרונית על צביון הציבור החרדי וזכותו לעמוד כקהילה עצמאית, נדמה שדבריך מחמיצים את העיקר.

אין לי ספק שאתה פועל מתוך כוונה טובה. אך לעיתים, דווקא הכוונה הטובה, כאשר היא מנותקת מההבנה של הציבור אותו אתה מבקש לייצג, עלולה להרחיק יותר מלקרב.

בברכה

ובתקווה לבירור אמת

אביתר עמראני