הציבור החרדי לא מאמץ את דרכך בנושא הגיוס | מכתב פתוח לרב דוד לייבל

במבחן התוצאה הדברים מדברים בעד עצמם. הציבור החרדי, על הנהגתו ועל רבדיו השונים, אינו מאמץ את דרכך | הרב אביתר עמראני, רב קהילת נרו יאיר במכתב פתוח לרב דוד לייבל, נשיא 'אחוות תורה' (חרדים)

הרב אביתר עמראני והרב דוד לייבל

הרב דוד שליט"א,

שעות רבות ומשאבים רבים אתה משקיע זה שנים במציאת פתרון לסוגיית גיוס בני הישיבות.

פגישות, מכתבים, מאמרים, סיורים ואף בימי לחימה, בחרת לרדת לשטח, להכיר מקרוב, לדבר, לשמוע, להציע. לאחרונה אף נשכרים משפטנים, ונטען כי הושגו סיכומים עם הצבא, בתקווה שיחזיקו מול פסיקת בג"ץ.

אולם במבחן התוצאה הדברים מדברים בעד עצמם. הציבור החרדי, על הנהגתו ועל רבדיו השונים, אינו מאמץ את דרכך.

גם מתוך שורות קהילתך לא ניכרת תנועה משמעותית לקראת גיוס.

כמובן, ייתכן שהסיבה היא ההתנגדות בצד השני, אך ייתכן גם אחרת שאתה פשוט לא פועל בכיוון הנכון.

הייתי מציע לך מהלך פשוט וברור.

אם אתה מאמין שיש בידיך מודל שיכול להתקבל, גש למועצות גדולי וחכמי התורה - של דגל התורה, אגודת ישראל וש"ס, הצג בפניהם את הרעיון, את המסלול, את הפרטים.

אם הם יביעו תמיכה, תוכל לגשת לצבא כשליח אמת, לא כקול יחיד.

אך כל עוד רעיונותיך לא מקובלים על גדולי התורה המנהיגים את הציבור החרדי, ובפועל למעלה מ-95% ממנו נשמעים להם, הרי שאין להם תוקף ציבורי.

הם אינם "פשרה", אלא קול בודד, שמצטייר בציבור כפשרה חד צדדית.

בעיה עמוקה יותר היא בכך שניכר כי אתה עצמך עומד בצד אחד של המחלוקת, הצד הרואה במדינה ובצבא כמעט קודש, ומבקש להשתלב בהם מתוך תפיסה רעיונית.

אך הציבור החרדי, על כל גווניו, אינו רואה בכך אידיאל!

המאבק שלנו אינו רק על התנאים בצבא, אלא על עצם התודעה. לא על איך משרתים, אלא על שאלת ה'אם בכלל' לא מתוך התנשאות, אלא מתוך אמונה עמוקה בשליחות רוחנית שאינה יכולה להתמזג עם אידיאולוגיה ודרך חיים אחרת.

כמובן, ייתכן ויש תועלת במעשיך למי שכבר בחר להתגייס, במידה והמסגרות שתציע יעמדו בפיקוח, ותנאי הסיכום אכן יקוימו.

אך בכל הקשור למערכה העקרונית על צביון הציבור החרדי וזכותו לעמוד כקהילה עצמאית, נדמה שדבריך מחמיצים את העיקר.

אין לי ספק שאתה פועל מתוך כוונה טובה. אך לעיתים, דווקא הכוונה הטובה, כאשר היא מנותקת מההבנה של הציבור אותו אתה מבקש לייצג, עלולה להרחיק יותר מלקרב.

בברכה

ובתקווה לבירור אמת

אביתר עמראני

47
רשעות
900 חללים ורשעות של עוד רב
46
כאן זו לא הכתובת שר הרב לייבל.... תוכל לשלוח אליו מכתב ישירות.
מוטי
45
צודק בכל מילה
חור
44
למה מי הוא? מישהו שמצהיר שתורה לא מגני ומצלי הוציא את עצמו מן הכלל החרדי וגם הדתי. למה צריך להתייחס אליו בכלל?
סעער
איפה הוא טען דבר כזה? המטרה שלו היא לגייס את מי שלא לומד כדי שמי שכן לומד יוכל להישאר ללמוד. כל חטאו שהוא מנסה להיות פרקטי.
למה לשקר?
43
תותח האיש, ענה לכסיל כאיוולתו, תוך התחשבות במעמדו "התורני".
ברלין
עדין מדי
ורשה
42
האמת היא עם לייבל
יעקב
עצם זה שלא קראת לו הרב, מראה מיאזה ציבור אתה
אעערנ
41
לא מכיר את הרב עמראני. אבל לצערי טרם ראיתי התייחסות אחת רציני לפסקי הרמב"ם (שאין בראשונים מי שחלק על פסקיו אלו) שאסור לאדם להיות מתבטל מחיי עולם הזה לטובת תלמוד תורה, אלא אם הוא תלמיד חכם עצום שאז מותר לו לחרוג מהלכה זו. גם בהלכות זרעים הרמבם כותב דברים דומים. מתנצל, אבל שום גדול בתורה בדורנו לא יכו
יאיר מהצפון
40
לא יודע ולא שמעתי מעודי על הרב עמראני, אני עם רבנו ראש הישיבה הרב לייבל שליט"א, באש ובמים !
הרב חנניה
אני לא שמעתי על הלייבל הזה בחיים
אני לא שמעתי על הלייבל הזה בחיים
באש של גהנום ובמים יש גם גהנם של קרח
יפית
גם אני לא מכיר אותו אבל קבל את האמת ממי שאומרו
יהודה המכבי
39
בוגד בעולם הצורה! משת"פ עם היודנרט!
נפתלי
פחחחח
נו באמת
38
מילים פשוטות וברורות
יישר כח
37
1. אין פה שום בירור, פשוט לא ככה אומרים גדולי הדור וזהו, ככה נראה בירור? 2. שום אידיאולוגיה, אתה יכול גם לתעב את הציונות, אין בעיה, בלי שום אידיאולוגיה כמו שאין אידיאולוגיה בלקבל הנחה בארנונה סבסוד במעונות או שימוש בתחב"צ, פשוט צריך להגן על הכפר ואין שום סיבה שלא תשתתף בהגנה הזאת
ברור האמת?
בור ועם הארץ!
רחוק רחוק מאמת חבר
36
לגבי הטענה שהוא לא מדבר עם המועצת היא כי סביב כל רב יש רשת עסקנים שמחליטים מי ומה יכנס. כולם יודעים את זה אבל עדיין ממשיכים בהצגה. לגבי הטענה שהוא רואה במדינה קודש כנראה לא באמת שמעת את דיעותיו. הוא מדבר מצד הפרקטיקה להתנהלות מול הצבא וגם מצד ההוגנות, שמי שלומד צריך להתגייס. והוא גם מדבר עצ ההבדלים
קשקושים מוחלטים
35
החלוץ היחיד שצועק על דוד לייבל: המלך עירום!!
נתן גביזון
34
נניח שתימני יכול לומר דעות לאשכנזי, האם נראה לך שמישהו יתן ללייבל לגשת אל הנהגת המפלגות ? הרי הם כבר מורעלים נגדו
סעדיה עוזיירי
33
ניכר שכל מילה נשקלה במשקולת של זהב. מכתב מכבד הקורא להתפקחות
דוד
32
הרב עמרני עוצם עיניו לרווחה אל מול המצוקה של עולם התורה מחד ועם ישראל מאידך. קורא בקול גדול לרב לייבל שהוא בין הבודדים שעמלים למצוא פתרון שהציבור לא מאחוריו. אותו ציבור - מה יעלה בגורלו? מי ידאג לו? האם יש מישהו שמטכס עצה ומייצג אותו באמת? קל לשבת בבית ולרטון על מי שעושה. קשה לקחת אחריות. מעבר לזע
צופה למרחוק
31
לא נתנו לו להסביר את המצב לגדולי הדור, העסקנים מונעים גישה אליהם...
נציג היהדות הנאמנה
30
תספר את האמת למה הוא לא נפגש עם גדולי ישראל? כי האנשים שמסובבים אטתם שרלטנים ונרקיסיסטים ולא נותנים לאף אחד לספר להם את המצב כמו שהוא הם משתמשים בגדולי ישראל כחותמות גומי וכלונו עלולים לשלם את המחיר ה'שליחים' של גדולי ישראל לא הביאו שום הישג ולהיפך, נסיגה חוזרת ונשנית בסוגיית חוק הגיוס בשלושת העשו
משה
29
הרב לייבל דובר אמת מקירות ליבו. צריך להיפגש עם גדולי ישראל ולהציע להם את משנתו. הציבור החרדי גדל מאוד וכבר לא ניתן להסתגר בגטו החרדי. צריך להשתלב. ללמוד מקצוע. כמובן בתנאים של בן תורה. אין בזה שום סתירה. מספיק להיות שנורר, צריך ללמוד מקצוע ולהתפרנס בכבוד. צריך גם להגן על הבית שאנחנו חיים בו. האויב ל
יהודי
28
נו נו, יש סיבה שגדולי ישראל לא מתירים בצורה רשמית וברורה, אבל ברור שהמעשים של הרב לייבל נכונים ופשוטים, כמו שמרן הרב שטיינמן פעל מאחורי הקלעים של הנח״ל החרדי, לא כל דבר צריך עם מכתב וחותמת, יש שכל ישר ואמת ברורה, ואכמ״ל.
יחיאל
27
טיעונים (אם בכלל אפשר לקאוא להם כך) ממש בלי רמה. למה אתם בכלל מפרסמים זאת ?
חרדי אמיתח
26
הרב לייבל אומר את דעתם של המון חרדים שרוצים להיות חלק מהחברה הישראלית ומבינים שחייב להתגייס, חבל שאין רבנים נוספים אמיצים כמוהו
הדס
25
תקרא בצורה עקבית מה הציע הרב לייבל, תפסיק לשקר כי יש כמויות גדולות של בחורים שלא לומדים ולא עובדים, והוא הדגיש ללא הרף שזה עבורם!! הציבור החרדי לא מאמץ את דרכו? באמת? הורים שהילד שלהם לא לומד מונעים שיתגייס ליחידה חרדית? החצופים האלו הם מבחן תוצאה?? שיחטפו סנקציות!!! הבן שלהם חייב גיוס! זו הייתה הור
הרב אביתר גלייזטינג
24
לבל יש לו דעות פסולות ונוראות בהרצאות שלו. מקרר כמו עמלק את האמונת חכמים,וכופר בכוח התורה להגן במצבנו. חוטא ומחטיא ומסלף.לא להתייחס אליו !
יואל
23
מי אתה בכלל אביתר עמראני? מה עשית בחיים שלך? מי אתה שתבקר את דרכו של הרב לייבל שלפניו מפעל חיים של עשיה בגשמיות וברוחניות.
משה
22
הרב לייבל חד בדורא, מנהיג אמיץ שמסתכל לבעיה בעיניים וחושב איך אפשר לפתור אותה ולא לטמון את הראש בחול. מידיעה, רוב הרבנים מסכימים איתו רק לא מוכנים לשלם את המחיר שהוא משלם
ישראל
21
הטיעונים של הלבלרים החרדים ברמה נמוכה מאוד מאוד. ממש מתאימים לילדים קטנים. זה משהו בין מעניין למבחיל.
ציוני גאה
20
החרדי הבודד מפחד לעשות שינוי פן יבולע לו, לא כי הוא לא מסכים עם הרב לייבל
טועה ומטעה
19
כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים , בנוסף קצת נתונים, עם כל הכבוד לרב דוד ליבל , גם בנתונים לא ברור מה הרעש בתקשורת סביבו חוץ מרעש כמעט כלום, שתי ישיבות הוא פתח אחת הסדר והשניה תואר כמה בחורים הגיעו השנה 30 לשתי הישבות זה שינוי זה כלום ,הוא לא משפיע על כלום !!!!
אברהם
18
מכתב גרוע ביותר. אפס תוכן ואפס יכולת טיעון
חחןם
17
"גדולי הדור" מנותקים מהדור. הצעירים עם הרב לייבל. אמנם עדיין יש מה יאמרו, אבל לאט לאט יראו את השינוי הגדול
אורח
16
מכתב מיותר. הרב לייבל פונה למי שרוצה לשמוע את דבריו. אין משמעות לאחוזים. לא כל הציבור החרדי פועל באותה דרך בנושאים שונים ומגוונים, וגם בנושא זה מותר שתהיה דרך נוספת.
רואה חשבון
15
ערב טוב. 1) יש שינוי, יש מתגייסים מלכתחילה גיוס קרבי (בשונה מגיוס לפרנסה וכדומה) אומנם מעט אבל יש מגמה ברורה של גיוס בחורים לומדי תורה (ולא צערים שעובדים וכדומה, בחורים מתוך הישיבה) 2) שום תהליך שקרה בהיסטוריה לא קרה בגלל גדולי הדור וכו', רוב השונים נוצרו מלמטה מהעם. בשורת טובות
חיים מאיר ויזניצר
14
לאדון רב פרענק אתם הפרענקים האשמים בגדילה חסרת פרופורציות של הציבור ה״חרדי״ שגרמה לכמויות עצומות של מלצרים נהגי מוניות ופועלי זבל ״ללמוד בישיבות״ ובכך להרוס את הציבור החרדי ולעשות אותו לציבור שמן וטיפש נבער וחסר השכלה ופרנסה אז אתה מעיז לדבר בכלל למי שמנסה לסייע הוא בוגר פונוביץ וחרדי הארד קור שמבין
חנטריש
13
חבל, מהיכרות טובה את הפעילים בעד הגיוס, אם היה אפילו גיבוי שקט לרב לייבל, הרבה מילואימניקים היו מוכנים לתת צאנס, בדיוק כי הוא מבין את האתגר והצפוי אם לא ייבנה פתרון מסודר, את מחיר הטעות ישלם כלל הציבור
מילואימניק משוחרר
12
מי החצוף הזה שילמד את הרב לייבל איך לנהוג
חדרי חסידי
11
אכן אין להם קהל רב לדברי האמת ,יש הרבה יצר הרע וארס בלב בני האדם שלא נותן להם לבחון באמת אל תתייחסי לתגובות כבוד הרב המשך לומר האמת והחפצים בדרך ה ישמעו ויקבלו אותה במוקדם או מאוחר גם הרב לייבל יבין בסוף.
דברי אמת ניכרים
10
אם בישיבות היו מאמצים מסלול אפילו חלקי של ישיבות הסדר הכל היה שונה. אבל אין הסכמה גם לא חלקית גם לא להיות חייל חודש בשנה וזו טעות כי לחנך להיות גדולי תורה זה לא סותר להיות חייל לפחות במתכונת חלקית. הסיבה היא פחד וחשש ולבן תורה עם בטחון אין סיבה לחשוש וצריך לחזק את האמונה והבטחון ולהתחזק בתורה ויחד ע
מנחם ד.
9
ברגע שבחור יחשף לצה"ל ולמדינה, הוא יבין שהחברי כנסת החרדים עובדים עליו, ויפסיק להצביע להם!!!
אלי
8
הרה"ג לייבל צדיק.. אשריו ואשרי חלקו !
יענקל'ה
7
הרב עובדיה פסק בבירור שחובה להתרחק מהאינטרנט. אני מניח שבכל מקרה דעת החכמים לא מחייבת. יותר קל לא להתגייס מאשר להתנזר מהאינטרנט.
נעם
6
הגיע הזמן להפסיק עם הבלבולים ולומר את האמת הפשוטה, הסבה שלא מתגייסים כי אסור למסור את החיים בידי מקבלי החלטות חילונים, יהודים מתחזים שהתלבשו על ארץ ישראל וארץ התנ''ך ככיסוי ותו לא. מעבר להיותם מורדים נגד הקב''ה ותורתו הם מקריבים חיי חיילים במקום לחסל את האויב. לא הכשרות הוא הבעיה אלא המטרה. זה שיא ה
מממ
5
מי אתה אביתר עמרני... אני אמנם לא מתלמידיו של הרב ליבל, אבל הוא יהודי חשוב העומד בפני עצמו ויש לו קהל רב מאוד שבזכותו הולך בדרך הישר וחס וחלילה לדבר בגנותו
לך מהר ובקש מחילה
4
כלומר, אין על מה להגן כי יש מי שיגן וימות במקומי. ממש חוכם ועמוק מאוד. עוד פרסם מכתב פתוח וריק מתוכן. הוצאתם את עצמכם מהצלת ישראל רווח והצלה יעמוד ממקום אחר, ואתם ומחנכם יאבדו כמו שאבדו בשואה. לצערנו
דוד
3
בטח , ברור ? התרגלו שנים להשתמט , קשה להם המציאות !
יהודה
2
עד מתי תטמנו הראש בחול היום חצי מכיתות בי"ס הם חרדים דתיים. עוד 10 שנים כבר 65% מי יחזיק. את המדינה תביאו כושים ואתם תמשיכו לקבל קיצבאות .אין גוף מחשבתי אחד שיושב על המדוכה חרדים לאן? התירוץ הגדולים לא מחזיק מים. משה רבינו עשה גם לפי דרישת השטח. ואלוקים אינה לידו .השטייטל הסתיים ברוך הבא למדינת היה
דניאל עד
1
תכל'ס זה לא עניין של הסכמה, זה עניין של נוחות ממנו אני בא, אני רואה אנשים שמסכימים איתו בכל דבריו אך הם עצמם לא עושים כלום
עמנואל

