בואו לסיים ש"ס תוך שנה | השיעור היום: מסכת עבודה זרה כ"ג-ל'

הרב יעקב דוד סטפנסקי בשיעור על מסכת עבודה זרה
0:02:08 עבודה זרה דף כג ע"א
0:07:22 עבודה זרה דף כג ע"ב
0:18:26 עבודה זרה דף כד ע"א
0:40:23 עבודה זרה דף כד ע"ב
0:55:18 עבודה זרה דף כה ע"א
1:18:08 עבודה זרה דף כה ע"ב
1:25:56 עבודה זרה דף כו ע"א
1:36:14 עבודה זרה דף כו ע"ב
1:45:40 עבודה זרה דף כז ע"א
1:53:36 עבודה זרה דף כז ע"ב
2:01:24 עבודה זרה דף כח ע"א
2:14:22 עבודה זרה דף כח ע"ב
2:25:44 עבודה זרה דף כט ע"א
2:36:14 עבודה זרה דף כט ע"ב
